Силуанов призвал воссоздать систему предсказуемости курса рубля

Плавающий курс давит на укрепление рубля и негативно влияет на бюджет страны, подчеркнул глава Минфина Силуанов

В России нужно воссоздать систему предсказуемости курсообразования, действующую в условиях бюджетного правила. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов в интервью «Ведомостям».

«В сегодняшней ситуации необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила», — сказал он.

Он отметил, что плавающий курс давит на укрепление рубля и негативно влияет на бюджет.

Глава Минфина России подчеркнул, что власти видят беспокойство экспортеров, в том числе металлургов, угольщиков, сельскохозяйственных предприятий — другими словами, те компании, которые зависят от экспортной выручки, которая в рублях сокращается.

О том, что для России важны не столько параметры курса рубля, сколько его предсказуемость, Силуанов говорил в конце мая.

«Мы сейчас принимаем все меры, чтобы он [курс рубля] был уже прогнозируемый для участников внешнеэкономической деятельности <...> Сейчас создаем условия для такой предсказуемости», — сказал Силуанов.

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После начала спецоперации России на Украине и введения западных санкций курс доллара и евро к рублю побил рекорды. Так, 11 марта доллар стоил 120,3 руб., а евро — 132,9 руб. ЦБ начал валютные интервенции, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, запретил банкам проводить переводы из России нерезидентам из «недружественных» стран, ограничил сумму переводов для физлиц, снятие и покупку наличной валюты. Позднее он смягчил некоторые из этих ограничений.

В конце июня Силуанов предупредил, что проектируемый бюджет России является очень сложным. «Надо уложиться в те параметры планируемого бюджета, которые мы рассматриваем сейчас в правительстве», — добавил он.

По его словам, общий объем расходов российского бюджета в 2022 году вырастет на 3 трлн руб. до 26 трлн руб.

Закон о федеральном бюджете на 2022 год предусматривает, что бюджетный профицит должен составить 1,32 трлн руб. (1% ВВП). Однако в апреле Силуанов заявил, что расходы бюджета в этом году превысят доходы, и оценил дефицит бюджета на 2022 год в 1,6 трлн руб.

Глава Минфина также отмечал, что военная спецоперация на Украине требует огромных финансовых ресурсов.