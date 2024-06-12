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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Россиянин не смог добиться ареста выплат по евробондам Белоруссии

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Эксклюзивы РБК
Беларусбанк может не арестовывать выплаты по госдолгу Белоруссии по определениям российских судов, признал российский арбитраж. На ограничительных мерах настаивал частный инвестор, который купил белорусские облигации
Фото: Олег Рудник / Fotodom / Shutterstock
Фото: Олег Рудник / Fotodom / Shutterstock

Беларусбанк не наложил арест на выплаты по евробондам Белоруссии в адрес российских инвесторов по решению российских судов, так как это противоречит внутренним правовым регламентам республики, следует из определения Арбитражного суда Кемеровской области. Судья признал такие действия иностранного банка правомерными.

Та же инстанция ранее вынесла определение об аресте выплат по евробондам, которые полагались российскому частному инвестору Игорю Прокудину. Он добивается возврата 964,3 тыс. белорусских рублей (почти 27 млн российских рублей), вложенных в белорусские еврооблигации.

Откуда возник долг по белорусским евробондам перед российскими инвесторами

В июле 2022 года Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Ситибанка отказались обслуживать еврооблигации Белоруссии. Это привело к прекращению выплат по ним в адрес инвесторов, в том числе российских. На тот момент в обращении находилось пять выпусков бумаг на $3,25 млрд.

Белорусский Минфин объявил, что будет платить по еврооблигациям напрямую инвесторам в своей инфраструктуре, но россияне столкнулись с трудностями в получении выплат таким способом. Тогда Минфин Белоруссии представил новый механизм, который подразумевает выплаты в адрес россиян через российский Национальный расчетный депозитарий (НРД). Однако и эта схема не устроила российских инвесторов: выплаты по бондам будут только в момент погашения бумаги, а не по графику, а некоторым держателям выплаты не предусмотрены вообще.

Как развивается дело о возврате вложений в белорусские евробонды

Прокудин подал иск в июле 2023 года. Инвестор пытался взыскать с лондонского филиала Ситибанка не выплаченные ему купоны и пени по белорусским бондам и требовал от Беларусбанка перевода этих средств на свой счет. В январе этого года дело дошло до обеспечительных мер, но Беларусбанк не предпринял никаких действий по выданному исполнительному листу, следует из материалов дела. Тогда Прокудин потребовал оштрафовать кредитную организацию за неисполнение решения российского суда. Он просил суд назначить Беларусбанку штраф в 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения требований об аресте средств. Суд ему в этом отказал.

Свою позицию кемеровский арбитраж обосновал тем, что Экономический суд города Минска ранее вынес противоположное определение, которое не позволяет арестовывать средства по евробондам в Беларусбанке по решению российских судов, так как это противоречит публичному правовому порядку Белоруссии.

«Действия ОАО «АСБ Беларусбанк» соответствуют судебным актам компетентных судов, обязательным к исполнению на территории Республики Беларусь. Учитывая изложенное, суд не усматривает в действиях ОАО «АСБ Беларусбанк» противоправного виновного поведения, необходимого для привлечения его к ответственности в виде судебного штрафа», — говорится в документах кемеровского арбитража.

Почему российский суд встал на сторону Беларусбанка

Как следует из материалов дела, представители Беларусбанка в процессе привели несколько аргументов, почему ответчик не может исполнить решение российского суда об аресте денег на счете.

Во-первых, по евробондам Белоруссии действует особый публичный порядок выплат, утвержденный Советом министров республики и ее Национальным банком. Он предусматривает перевод денег инвесторам в белорусских рублях в белорусской инфраструктуре — на счета в Беларусбанке. Для российских держателей бондов предусмотрен механизм получения этих средств через НРД, ранее писал РБК. Но таким способом деньги сейчас можно получить только по бумагам выпуска Belarus-2023, купленным до 6 сентября 2022 года.

Во-вторых, Экономический суд Минска ранее дал разъяснения по иску Прокудина, что «иные суды, в том числе арбитражные суды Российской Федерации, не уполномочены рассматривать дела, связанные с выплатами держателям белорусских еврооблигаций, и принимать какие-либо меры по обеспечению исполнения». Все держатели еврооблигаций, в том числе инвесторы из России, в случае возникновения споров по выплатам по этим бумагам должны обращаться в Экономический суд Минска, то есть по месту нахождения ответчика — Минфина Белоруссии, приводится позиция Беларусбанка в определении кемеровского арбитража.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Кроме того, в 2001 году Россия и Белоруссия заключили соглашение о взаимном исполнении судебных актов, и, опираясь на него, истец пытался добиться ареста активов в Белоруссии только по решению российского суда. Несмотря на договор двух стран, это не всегда работает, следует из определения кемеровского арбитража.

Суд сослался на ст. 21 Кишиневской конвенции, которая гласит, что в оказании правовой помощи может быть отказано полностью или частично, если это «может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоречит законодательству запрашиваемой договаривающейся стороны». То есть, если решение российского суда противоречит внутренним актам Белоруссии (в том числе судебным), оно может не выполняться.

Таким образом, в действиях Беларусбанка нет нарушений, потому что в соответствии с процессуальным кодексом Белоруссии он обязан в первую очередь соблюдать определение Экономического суда Минска, которое не подразумевает ареста выплат по еврооблигациям. «Суд не усматривает в действиях ОАО «АСБ Беларусбанк» противоправного виновного поведения, необходимого для привлечения его к ответственности в виде судебного штрафа», — заключил Арбитражный суд Кемеровской области.

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Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Белоруссия еврооблигации Инвестиции

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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