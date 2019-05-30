Набиуллина допустила первое за год снижение ключевой ставки

Набиуллина допустила первое за год снижение ключевой ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом в Госдуме заявила о возможном снижении ключевой ставки во втором-третьем квартале 2019 года. Об этом говорится на сайте нижней палаты.

Возможное снижение ставки Набиуллина объяснила тем, что «требовавшие нашего вмешательства проинфляционные факторы в основном себя исчерпали».

«Ставки по кредитам снижались большую часть года до того, как начали расти инфляционные риски и Банк России повысил ключевую ставку. Сейчас мы ожидаем, что ставки вновь начнут уменьшаться на базе снижения инфляции», — подчеркнула Набиуллина.

В конце марта Центробанк сохранил ключевую ставку 7,75%. В 2018 году ее дважды поднимали на 0,25 п.п.