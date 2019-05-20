Валовый провал

Рост ВВП России не оправдал ожиданий Минэкономразвития

ВВП в первом квартале вырос на 0,5%, следует из первой оценки Росстата. Это ниже ожиданий Минэкономразвития, которое прогнозировало рост на 0,8%. Одна из причин торможения экономики — провал внутреннего спроса, полагают эксперты

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

ВВП России в первом квартале 2019 года вырос на 0,5% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата.

При первой поквартальной оценке ведомство не дает разбивку по отраслям. Его новые данные оказались ниже ожиданий Минэкономразвития, которое в апреле прогнозировало рост на 0,8% (.pdf). Последний раз столь низкий рост экономики в годовом выражении Росстат фиксировал в четвертом квартале 2017 года, когда темпы роста ВВП составили 0,3%.

Экономика замедлилась резко: еще по итогам 2018 года рост ВВП достигал 2,3% и оказался рекордным с 2012 года. ВВП в четвертом квартале прошлого года и вовсе вырос на 2,7% в годовом выражении; в третьем квартале — на 2,2%, во втором — на 2,2% и в первом — на 1,9%.

В чем причины торможения

Замедление экономики объясняется слабым внутренним спросом на фоне повышения НДС, сообщило Минэкономразвития после публикации Росстата. Сильнее всего торможению способствовало сокращение торгового товарооборота в реальном выражении, отмечало министерство ранее.

Дополнительное давление на внутренний спрос оказывают низкие темпы роста корпоративного кредитного портфеля и замедление ипотечного кредитования. «Общая слабость спроса подтверждается и наблюдаемой тенденцией к быстрому замедлению инфляции», — отмечают в МЭР.

Повышение налогов привело к провалу внутреннего спроса, считает директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов. «Есть еще и второй фактор — это снижение экспорта газа в Европу из-за слабости европейской экономики», — добавляет он.

Кроме низкого потребительского спроса рост экономики тормозило сокращение гособоронзаказа, отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров: «В прошлом году оборонзаказ выступал одним из крупных драйверов роста экономики в целом и промышленности в частности». К примеру, производство самолетов и вертолетов в России упало на 42% в первом квартале в годовом выражении, следует из данных Росстата.

Слабая динамика ВВП в первом квартале объясняется фактическим отсутствием роста обрабатывающей промышленности, констатирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, к тому же с конца прошлого года прекратился инвестиционный рост. Ряд крупных проектов, среди которых чемпионат мира и строительство Крымского моста, завершились к концу третьего квартала, поэтому дополнительную поддержку экономике они обеспечивать перестали, заключила Орлова.

Разгонит ли ВВП реализация нацпроектов

Увеличение госрасходов на реализацию нацпроектов — единственный возможный драйвер экономического роста, считает Тихомиров. Однако спустя год после обнародования майского указа президента Владимира Путина конкретных мер, направленных на выполнение нацпроектов, пока не видно, сказал он. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин указал, что по состоянию на начало апреля на реализацию нацпроектов был потрачен 221 млрд руб., что составляет всего 13% от годового объема. Впрочем, по мнению Тихомирова. во втором полугодии ситуация может постепенно улучшиться.

Экономисты Альфа-банка полагают, что прямой эффект от финансирования нацпроектов для роста экономики России эквивалентен всего 0,2% ВВП в год в 2019–2021 годах. Это связано с тем, что 60% расходов в 2019 году будут ориентированы на развитие инфраструктуры и на рост экономики они повлияют с запозданием. Кроме того, экономический рост в краткосрочной перспективе страдает от бюджетной консолидации — постепенного сокращения госрасходов, уверены эксперты.

Минэкономразвития ожидает, что рост экономики в 2019 году составит 1,3%, в 2020-м ведомство ждет ускорения до 2%, в 2021 году — до 3,1%. Президент в майском указе поставил перед правительством задачу добиться вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира с темпами роста ВВП выше мировых, то есть выйти на темпы роста ВВП выше 3%, сохранив низкую инфляцию.