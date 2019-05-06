Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года

Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года

Крупные банки продолжили снижать максимальные ставки по рублевым депозитам. В конце апреля они опустились до минимума с начала года. Доходность вкладов при определенном стечении условий может вернуться к 6%, предрекают эксперты

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в 10 российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.

В третьей декаде апреля ставка по депозитам снизилась до 7,493%, на 0,042 процентного пункта от уровня второй декады апреля. Меньше она была только в декабре 2018 года - 7,433%, хотя в феврале краткосрочно (на одну декаду) опускалась ниже 7,5%, до 7,495%.

По последним данным ЦБ, за март объем рублевых вкладов физических лиц вырос на 0,3%, до 22,14 трлн руб., одновременно рублевые депозиты нарастили и юридические лица: после двух месяцев снижения их объем начал расти, поднявшись за март на 1,8%, до 11,71 трлн руб. Но ни те, ни другие пока не дотягивают до исторических максимумов, достигнутых на 1 января 2019 года — 22,35 трлн руб. и 12,11 трлн руб. соответственно.

Банки приступили к снижению ставок по вкладам в конце марта, когда Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного вклада «Лови выгоду» под 7,65% годовых. В результате максимальная доходность по депозитам в массовом сегменте Сбербанка упала до 5,75% (с учетом накопленных процентов — 6,26%). Из-за этого в третьей декаде марта средняя максимальная ставка сразу просела с 7,72 до 7,53%.

Вслед за крупнейшим банком в начале апреля остальные крупные банки начали снижать ставки по рублевым депозитам в массовом сегменте, хотя максимальные ставки оставляли неизменными, писал РБК со ссылкой на подсчеты Frank RG. Максимальную ставку в начале апреля опустил только Россельхозбанк на 0,20 п.п., до 8,51%. В итоге первую половину апреля ставка держалась на уровне 7,53%.