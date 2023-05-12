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Минэкономразвития изучит возможность «права на забвение» для банкротов

Замглавы Минэка Торосов: власти думают над «правом на забвение» для физлиц-банкротов
Банкротство не должно становиться «клеймом на всю жизнь» и информацию о нем, возможно, разрешат скрывать из публичного доступа, сообщил замглавы министерства и отметил, что пока идею не прорабатывают, а лишь думают над ней
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Минэкономразвития обсуждает инициативу по закрытию информации о банкротстве физлица спустя определенный срок после завершения процедуры, сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Замминистра пояснил, что о таком решении чиновников Минэкономики просят в кулуарах, но пока никаких конкретных разработок нет. Сейчас все данные остаются в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) и носят публичный характер, напомнил он.

«И на всю оставшуюся жизнь ты для общества банкрот. Возможно, стоит рассмотреть момент о закрытии этой информации, обнулении банкротства через определенный промежуток времени. Но это пока даже не в разработке, мы пока об этом думаем», — сказал Торосов, и резюмировал, что банкротство не должно быть «клеймом на всю жизнь».

За семь с половиной лет существования процедуры судебного банкротства для физлиц этот статус получили более 750 тыс. россиян. С момента запуска процедуры внесудебного упрощенного банкротства финансово несостоятельными признали еще 11,5 тыс. человек, следует из данных Минэкономразвития.

Одним из банкротов стал в 2015 году депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Михеев, он был первым парламентарием с этим статусом. «Это экономическое преобразование, а не что-то страшное. В цивилизованном мире это норма: кандидат в президенты США Дональд Трамп пять раз проходил через процедуру банкротства» — прокомментировал депутат РБК.

Осенью 2020 года в России запустили процедуру внесудебного банкротства физлиц. Она предполагает списание долгов без суда для граждан, неспособных оплатить обычное банкротство, и доступна лишь тем, у кого нет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья. За первые полтора года работы процедуры, с сентября 2020 по май 2022-го, государство списало долги на более чем 3 млрд руб.

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Чаще других процедуру личного банкротства проходили в минувшем году в Краснодарском крае (около 14 тыс.), Московской области (13,5 тыс.), Москве (13,4 тыс.) и Башкирии (11 тыс.). 

Власти планируют повысить до 1 млн руб. максимальный размер задолженности для запуска процедуры внесудебного банкротства, одновременно снизив минимальную до 25 тыс. руб. Сейчас ее размер составляет 500 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минэкономразвития личное банкротство право на забвение банкротство физических лиц
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