Минэкономразвития заявило о списанных без суда долгах россиян на ₽3 млрд

Фото: АГН «Москва»

С сентября 2020 по май 2022 года государство списало более 3 млрд руб. долгов россиян по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства, сообщил газете «Известия» первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

По словам первого зама главы Минэкономразвития, за этот период времени заявки на списание задолженности подали в многофункциональные центры (МФЦ) около 19,6 россиян. При этом власти одобрили порядка 9 тыс. заявок, 6 тыс. заявителей полностью завершили процедуру.

«Доля отказов в возбуждении процедуры внесудебного банкротства снижается. Если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30% случаев, то по итогам мая 2022-го эта цифра равна 61%», — сказал Торосов.

Таким образом, за прошедшие полгода общий объем списанных долгов граждан вырос на треть (с более чем 2 млрд руб.).

Механизм внесудебного банкротства запустили в России в сентябре 2020 года. Соответствующий законопроект осенью 2019-го внесла группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета природных ресурсов, членом «Единой России» Николаем Николаевым. Документ одобрили в первом чтении в феврале 2020 года на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В марте того же года президент Владимир Путин поручил Госдуме вместе с правительством обеспечить принятие законопроекта, упростить процедуру и сделать доступной для малообеспеченных граждан.

Процедура предполагает списание долгов без суда для граждан, неспособных оплатить обычное банкротство. Она доступна лишь тем, у кого нет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.