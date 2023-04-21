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Кабмин предложил разрешить банкротство без суда с долгами от ₽25 тыс.

Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении правил внесудебного банкротства
Нижний лимит долга, при котором возможно внесудебное банкротство, предлагается уменьшить до 25 тыс. руб., а верхний — повысить до 1 млн руб.
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Правительство предложило изменить минимальный и максимальный порог задолженности, при котором гражданин может инициировать процедуру внесудебного банкротства. Законопроект размещен в базе Госдумы.

«Законопроектом предлагается повысить до 1 млн руб. максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства, одновременно также снизив ее минимальный размер до 25 тыс. руб.», — говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас минимальная сумма долга для внесудебного банкротства составляет 50 тыс. руб., а максимальная — 500 тыс. руб.

Кроме того, законопроект предлагает разрешить процедуру внесудебного банкротства пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются социальные выплаты. Они смогут начать банкротство через год после начала принудительного взыскания.

Возможность внесудебного банкротства появилась в России с сентября 2020 года. Чтобы начать процедуру, нужно обратиться в МФЦ. Если обращение одобрят, то физлицо признают финансово несостоятельным через полгода.

Помимо лимита долга, для внесудебного банкротства у человека не должно быть имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности. Это считается доказанным в случае, если все исполнительные производства в отношении должника завершены, а исполнительные листы о взыскании возвращены кредиторам.

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С предложением упростить правила внесудебного банкротства осенью 2022 года выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отмечал, что взыскание долгов с пенсионеров, «по сути, становится бессрочным».

В прошлом году через процедуру внесудебного банкротства прошли 7108 россиян, что в полтора раза больше, чем в 2021-м (4663), следует из статистики «Федресурса». Средний размер долга на входе в процедуру составил 345,9 тыс. руб.

Теги
правительство внесудебное банкротство
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