Эксперты назвали регионы, лидирующие по банкротствам граждан

Темпы роста персональных банкротств в России в 2022 году замедлились до 44%. Но в ряде регионов, с низким распространением процедуры, их число выросло в разы — в Ингушетии, Чечне, Республике Алтай и на Сахалине

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Число личных банкротств в России по двум доступным трекам — через суд и во внесудебном порядке — выросло в 2022 году на 44%, до 285,3 тыс. случаев. Статус банкрота через суд получили более 278,1 тыс. человек, а через МФЦ — 7118 граждан, свидетельствуют поступившие в РБК данные «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Институты персонального банкротства с каждым годом становятся все более востребованными, интерпретируют эти данные в Минэкономразвития.

Регионы-лидеры

Больше всего судебных банкротов в абсолютных показателях было в Краснодарском крае (около 14 тыс. человек), Московской области (13,5 тыс.), Москве (13,4 тыс.), Башкирии (11 тыс.), Свердловской области (около 11 тыс.) и Санкт-Петербурге (10,4 тыс.).

В плане же динамики более чем в три раза выросло число судебных банкротств физических лиц в Ингушетии (с 122 в 2021 году до 418 в 2022-м) и Чечне (с 158 до 511). Более чем вдвое увеличилось число граждан-банкротов в Республике Алтай (с 201 до 463), Сахалинской области (с 331 до 709), Дагестане (с 579 до 1222), Кабардино-Балкарии (с 490 до 991) и Красноярском крае (с 1878 до 3767).

В целом динамика банкротств граждан через суд замедлилась до 44%: в 2021 году рост их числа составлял 62%, в 2020 году — 73%. Такая процедура потребительского банкротства действует с октября 2015 года, за это время в общей сложности несостоятельными были признаны более 753 тыс. должников.

В подавляющем большинстве случаев (97%) граждане сами инициируют собственное банкротство. Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей составила в прошлом году 2%, ФНС России — 1%.

По словам руководителя «Федресурса» Алексея Юхнина, темпы роста количества добровольных по большей части банкротств снизились, поскольку с момента появления процедуры прошло уже более семи лет. Однако они остаются достаточно высокими, что подтверждает востребованность такого способа освобождения от долга, считает он.

По мнению советника практики разрешения споров и расследований Level Legal Services Евгения Перкунова, рост обращений граждан для банкротства в 2021–2022 годах можно объяснить общей экономической ситуацией, количеством невозвращенных кредитов и иных долгов. В комплексе с популяризацией внесудебного банкротства и более широкой информированностью это предсказуемо повлияло на общий количественный рост. К тому же законодательный режим личных банкротств в 2021–2022 годах был стабилен и не претерпел существенных изменений. В процентном соотношении меньший рост вызван лишь эффектом «низкой базы» предыдущих годов, считает юрист.

Исполнительный директор ООО «УК «Помощь» (специализируется на банкротствах) Анна Ларина предполагает, что основной причиной замедления темпов роста банкротства граждан через суд по итогам 2022 года стал введенный с апреля по октябрь массовый мораторий на банкротства, охвативший не только все коммерческие организации и предпринимателей, но и обычных граждан. В этот период кредиторы не могли обращаться в суд с заявлениями о банкротстве граждан-должников, что не могло не отразиться на количестве возбужденных дел о банкротстве граждан в судах, считает она.

Банкротство через МФЦ

В 2022 году МФЦ возбудили более 7,1 тыс. процедур внесудебного банкротства граждан, что на 53% больше, чем в 2021 году. Доля начатых дел от числа поданных заявлений также выросла — с 51 до 62%.

Возможность стать банкротом и списать долги в упрощенном порядке через МФЦ действует с сентября 2020 года. Для этого сумма долга должна составлять от 50 тыс. до 500 тыс. руб., а гражданин не должен иметь имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности. В отличие от процедуры судебного банкротства банкротство через МФЦ бесплатно.

Лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур банкротства в 2022 году стали Челябинская область (433 случая), Оренбургская область (382), Омская область (345), Свердловская область (306). В ряде регионов, где в абсолютном выражении количество внесудебных банкротств невелико, их число выросло в четыре раза: в Сахалинской области (с 7 до 29), Кабардино-Балкарии (с 18 до 74), Севастополе (с 2 до 8), Чечне (с 5 до 20).

Снижение количества отказов в возбуждении процедуры внесудебного банкротства говорит о том, что этот инструмент становится более узнаваемым, понятным и востребованным, констатирует первый замминистра экономического развития Илья Торосов, которого цитирует «Федресурс». Доверию граждан к упрощенной процедуре способствует и то, что она проходит через МФЦ, она бесплатна и трудозатраты минимальны, говорит он.

«Сейчас мы как раз работаем над совершенствованием механизма внесудебного банкротства по поручению президента. Говорить о точных прогнозах пока преждевременно. Важно сделать процедуру еще более доступной, в том числе для пенсионеров и иных социально уязвимых категорий граждан», — сказал Торосов.

В ноябре министр экономического развития Максим Решетников анонсировал, что механизм внесудебного банкротства сделают доступным для пенсионеров, взыскание долгов с которых «по сути, становится бессрочным». Его могут расширить также на живущих на социальные пособия и тех, кто более семи лет не может расплатиться с долгами. Кроме того, Минэкономразвития также предложило смягчить параметры, которые должны соблюдать желающие обанкротиться в упрощенном порядке: поднять максимальную планку долга с 500 тыс. до 1 млн руб. и снизить минимальную — с 50 тыс. до 25 тыс. руб.

С момента появления в законе внесудебной процедуры банкротства граждан высказывалось немало предложений о ее совершенствовании, отмечает вице-президент Ассоциации юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. «Тем не менее на текущий момент внесудебное банкротство представляет собой процедуру, которая подходит далеко не всем должникам, ввиду чего суд по-прежнему играет важную роль в освобождении граждан от непосильных долговых обязательств», — сказал он РБК.

Что касается снижения темпов банкротства граждан через суд, Кузнецов видит в этом заслугу кредитных каникул и прочих послаблений, объявленных властями в 2022 году. В частности, с 1 апреля до 1 октября действовал мораторий на банкротства, касающийся как физлиц, так и организаций.

С 1 февраля 2022 года вступил в силу закон о защите прожиточного минимума от взыскания. Должники могут обратиться в службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя списывать сумму в размере прожиточного минимума.

Многие эксперты ранее сходились во мнении, что внесудебное банкротство не пользовалось популярностью из-за низкой информированности граждан о порядке и процедуре, напоминает гендиректор Союза арбитражных управляющих СРО «Северная столица» Валерия Герасименко. По ее мнению, сейчас этот институт стал более понятен гражданам, появились итоги, на которые граждане уже могут ориентироваться. Рост внесудебных банкротств связан с повышением информированности тех граждан, для которых эта процедура доступна, согласны в Минэкономразвития. «Рост был ожидаем, так как мы провели серьезную таргетированную работу по разъяснению особенностей этой процедуры», — сообщили РБК в министерстве.