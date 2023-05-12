Сбербанк впервые раскрыл расходы на создание резервов на пике кризиса

После начала кризиса «Сбер» создал резервы более чем на ₽0,5 трлн — расчеты РБК

В феврале—апреле 2022 года, во время самой острой фазы кризиса, траты Сбербанка на покрытие возможных потерь по кредитам превысили 500 млрд руб. Это свыше 90% его расходов по этой статье за весь кризисный год

Фото: Андрей Любимов / РБК

В феврале—апреле 2022 года, на пике кризиса после начала российской военной операции на Украине и введения санкций, Сбербанк направил на резервирование возможных потерь по кредитам и переоценку таких активов 503,8 млрд руб., следует из расчетов РБК на основе свежей отчетности банка по РСБУ.

12 мая «Сбер» опубликовал данные за четыре месяца и апрель 2023 года: согласно отчету, в январе—апреле траты по этой статье составили 190,7 млрд руб., сократившись год к году на 64,7%. Таким образом, за аналогичный период 2022 года расходы банка на резервирование и переоценку кредитов достигали 540,2 млрд руб., а в январе 2022-го «Сбер» сообщал о создании резервов на 36,4 млрд руб. Всего за кризисный год траты по этой статье составили 555,4 млрд руб.

После перерыва Сбербанк начал публиковать сокращенную отчетность по РСБУ с ноября прошлого года, но данные о том, какие расходы несла группа на покрытие возможных потерь по кредитам в кризис, раскрываются впервые. Расходы «Сбера» на резервирование и переоценку кредитов не включают возможные потери банка от негативной переоценки ценных бумаг в портфеле, а также от заморозки активов в результате санкций.

Согласно отчетности, в апреле 2023-го расходы «Сбера» по этой статье составили 64,9 млрд руб., что на 61,9% уступает результатам апреля кризисного года. Получается, что тогда банк потратил на резервирование 170,3 млрд руб. 6 апреля 2022 года Сбербанк попал под блокирующие санкции США, с конца февраля того же года против него действовали особые ограничения на открытие корреспондентских счетов.

Какие финансовые результаты «Сбер» показывает сейчас

Сбербанк вернулся к прибыльности во второй половине 2022 года и с тех пор улучшает финансовые показатели. По итогам прошлого года группа показала чистую прибыль в размере 300,2 млрд руб. по РСБУ, а за первый квартал 2023-го заработала еще больше — 350,2 млрд руб. В апреле финансовый результат составил 120,7 млрд руб., таким образом, за четыре месяца чистая прибыль достигла 470,9 млрд руб.

За тот же период банк зафиксировал чистый процентный доход банка в 694,9 млрд руб., что на треть превышает показатели января—апреля прошлого года. Чистый комиссионный доход «Сбера» увеличился на 14,1%, до 208,4 млрд руб.