Банк «Югра» подал иск на 180 млрд руб. к Хотину

Банк «Югра» подал иск на более чем 180 млрд руб. к владельцу Алексею Хотину

Банк «Югра» подал иск против владельца Алексея Хотина о взыскании неосновательного обогащения. Заседание Замоскворецкого районного суда назначено на конец мая

Находящийся на стадии банкротства банк «Югра» подал иск о взыскании неосновательного обогащения к совладельцу Алексею Хотину. Это следует из картотеки Замоскворецкого районного суда.

Помимо Хотина иск подан к ряду компаний: «Территория управления», «Ритм», «Афаст», «Антарес», «Плутон», «НГДУ Приволжский», «Аксиома», «Скважины Сургута», «Новая печорская энергетическая компания», «Юкатес-Югра» и «ОСП»

Судебное заседание назначено на 14:00 30 мая. Иск зарегистрирован 17 ноября 2022 года.

В Замоскворецком районном суде уточнили ТАСС, что банк подал иск о солидарном взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 180,8 млрд руб.

В апреле 2022 года банк «Югра» подал в первый раз иск к Хотину и компаниям. 29 июня прошлого года Замоскворецкий суд прекратил производство по этому делу, апелляция Мосгорсуда оставила это решение без изменений. Однако в октябре кассационный суд направил дело на новое рассмотрение.

Следствие считает, что Хотин из корыстных побуждений в 2014 году создал организованную группу из бывшего предправления банка Дмитрия Шиляева, экс-президента «Югры» Алексея Нефедова и бывшего директора московского филиала банка Нины Черновой.

По данным Генпрокуратуры, они в период с 2014 года по 2017 год похитили 23,6 млрд руб. за счет выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

Хотина арестовали в апреле 2019 года, он находится под домашним арестом. В 2020 году против него завели еще одно дело о растрате на сумму около 283 млрд руб.

ЦБ России отозвал лицензию у банка «Югра» в июле 2017 года. В сентябре 2018 года, Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.