Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 89,73 (+0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:08 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 82,18 (+0,44) Инвестиции, 11 апр, 16:08
Кадыров заявил о нейтрализации в Чечне участника бандитского подполья Политика, 01:47
Банк «Югра» подал иск на 180 млрд руб. к Хотину Финансы, 01:41
Канада ввела санкции против Нацбанка Белоруссии и Беларусбанка Финансы, 01:40
Fox News узнал, что утечка документов могла произойти не из Пентагона Политика, 01:12
В Курской области отказались от салюта на 9 мая после отмены парада Общество, 01:06
Умер автор книг «Русский роман» и «Как несколько дней» Меир Шалев Общество, 01:06
Захарова обвинила Запад в сведении к демагогии заседания Совбеза ООН Политика, 00:44
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
В Свердловской области с неба упал неопознанный объект Общество, 00:33
Россия испытала межконтинентальную ракету с перспективным оснащением Политика, 00:12
«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в первом четвертьфинале ЛЧ Спорт, 00:06
Лэмпард против «Реала», битва юга и севера. Интриги дня 1/4 финала ЛЧ Спорт, 00:00
Титов призвал защитить «старую» приватизацию перед запуском новой Экономика, 00:00
Власти назвали упавший в Ленобласти объект Общество, 11 апр, 23:22
Пушилин заявил о контроле над административными зданиями в Артемовске Политика, 11 апр, 23:18
Финансы ,  
0 

Банк «Югра» подал иск на 180 млрд руб. к Хотину

Банк «Югра» подал иск на более чем 180 млрд руб. к владельцу Алексею Хотину
Банк «Югра» подал иск против владельца Алексея Хотина о взыскании неосновательного обогащения. Заседание Замоскворецкого районного суда назначено на конец мая

Находящийся на стадии банкротства банк «Югра» подал иск о взыскании неосновательного обогащения к совладельцу Алексею Хотину. Это следует из картотеки Замоскворецкого районного суда.

Помимо Хотина иск подан к ряду компаний: «Территория управления», «Ритм», «Афаст», «Антарес», «Плутон», «НГДУ Приволжский», «Аксиома», «Скважины Сургута», «Новая печорская энергетическая компания», «Юкатес-Югра» и «ОСП»

Судебное заседание назначено на 14:00 30 мая. Иск зарегистрирован 17 ноября 2022 года.

В Замоскворецком районном суде уточнили ТАСС, что банк подал иск о солидарном взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 180,8 млрд руб.

В апреле 2022 года банк «Югра» подал в первый раз иск к Хотину и компаниям. 29 июня прошлого года Замоскворецкий суд прекратил производство по этому делу, апелляция Мосгорсуда оставила это решение без изменений. Однако в октябре кассационный суд направил дело на новое рассмотрение.

Следствие считает, что Хотин из корыстных побуждений в 2014 году создал организованную группу из бывшего предправления банка Дмитрия Шиляева, экс-президента «Югры» Алексея Нефедова и бывшего директора московского филиала банка Нины Черновой.

Читайте на РБК Pro
Как искать работу с помощью ChatGPT
Китайские компании стали набирать больше россиян. Легко ли там работать
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Отношения с FATF на паузе, но смягчения «антиотмывочных» правил не будет

По данным Генпрокуратуры, они в период с 2014 года по 2017 год похитили 23,6 млрд руб. за счет выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

Хотина арестовали в апреле 2019 года, он находится под домашним арестом. В 2020 году против него завели еще одно дело о растрате на сумму около 283 млрд руб.

ЦБ России отозвал лицензию у банка «Югра» в июле 2017 года. В сентябре 2018 года, Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Югра Иск Алексей Хотин
Материалы по теме
Генпрокуратура потребовала взыскать с Хотина и «Русь-Ойла» ₽169 млрд
Бизнес
Мосгорсуд освободил экс-владельца «Югры» Хотина из-под домашнего ареста
Политика
АСВ подало новый иск к экс-владельцу банка «Югра» Хотину и 27 компаниям
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter