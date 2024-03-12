Reuters предупредил о финансовом кризисе из-за исков России к Euroclear

После окончания конфликта на Украине Москва «завалит» Euroclear исками, что может вынудить бельгийский ЦБ отозвать у него лицензию, рассказал источник Reuters. По его словам, это может привести к новому финансовому кризису

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Использование замороженных средств российского Центробанка грозит бельгийскому депозитарию Euroclear судебными исками со стороны России, что может привести как к его краху, так и к новому финансовому кризису. Об этом Reuters на условиях анонимности сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

Как отмечает агентство, на Euroclear приходится порядка 70% от всех замороженных активов России в Европе, или около €190 млрд. Бельгия, которая облагает налогом прибыль Euroclear с российских активов (по ставке 25%), только в 2024 году рассчитывает получить €1,7 млрд налогов, из которых €1,5 млрд будут переданы Украине до конца года, рассказал источник.

По его словам, как только конфликт закончится и «будут произведены все расчеты», депозитарий столкнется с большим количеством претензий, в том числе со стороны российского ЦБ. В качестве альтернативной меры Россия может, например, забрать €33 млрд Euroclear, хранящиеся в национальном депозитарии ценных бумаг в Москве, отмечает собеседник Reuters.

Кроме этого, продолжает источник, Москва может подать в суд, чтобы конфисковать наличные Euroclear в депозитариях ценных бумаг в Гонконге и Дубае. Также иски возможны против западных банков, хранивших средства в России. «По сути, это механизм, с помощью которого Euroclear может быть полностью опустошен», — добавил он.

Чиновник пояснил, что если у Euroclear закончится капитал, центральному банку Бельгии придется отозвать свою лицензию, что, вероятно, приведет к глобальному финансовому кризису, поскольку у Euroclear находятся на хранении активы на сумму €37 трлн.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $282 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг, сообщал Минфин США. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Министр финансов России Антон Силуанов в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. По данным Киева (на начало февраля), прямой ущерб от военных действий составил $750 млрд, а с учетом косвенного — это $1 трлн. Страны ЕС в прошлом месяце ЕС утвердили механизм, который предусматривает использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных российских активов на помощь Украине. Доходы планируется использовать для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд, принятой на период с 2024 по 2027 год.

В то же время в Европе высказывали опасения, что решение об использовании этих средств может негативно сказаться на роли евро как международной валюты, а также подорвать стабильность мировой финансовой системы. Как писал Bloomberg, в то время как США и Британия выступают за конфискацию замороженных российских активов, Германия, Франция, а также Европейский центральный банк (ЕЦБ), напротив, проявляют в этом вопросе большую осторожность.

По данным агентства, в настоящее время чиновники и юристы G7 изучают варианты использования российских активов; свои идеи они представят в июне на саммите «семерки» в Италии. Среди обсуждаемых вариантов:

Использование резервов Москвы в качестве залога — в этом случае полная конфискация не предусмотрена, однако идея сталкивается с юридическими проволочками;

Государства G7 предоставят «гарантию» того, что замороженные активы не возвратят России, если та не согласится возместить расходы на восстановление Украины. Как отмечает Bloomberg, по сути это означает, что в случае необходимости активы России будут арестованы для погашения украинских кредитов.

МИД России предупреждал, что попытки западных стран изъять российскую недвижимость и другие активы приведут к «адекватному и эффективному» ответу со стороны России. Президент Владимир Путин сравнивал эти действия западных стран с воровством. Саму блокировку активов за рубежом в Москве считают незаконной.