Axios предупредил о кризисе банковской системы США

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США грозит кризис банковской системы, если администрации Джо Байдена не удастся спасти Silicon Valley Bank (SVB), пишет издание Axios.



«Президенту Байдену угрожает катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до открытия филиалов завтра [13 марта]», — говорится в публикации.

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