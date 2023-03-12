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Axios предупредил о кризисе банковской системы США

Axios: администрации Байдена грозит кризис банковской системы из-за краха Silicon Valley
Фото: Michaela Vatcheva / Reuters
Фото: Michaela Vatcheva / Reuters

США грозит кризис банковской системы, если администрации Джо Байдена не удастся спасти Silicon Valley Bank (SVB), пишет издание Axios.

«Президенту Байдену угрожает катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до открытия филиалов завтра [13 марта]», — говорится в публикации.

Материал дополняется. 

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США Кремниевая долина Джо Байден банковская система кризис
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