Бизнесмены попросили Минфин Британии о помощи в связи с крахом SVB

Утрата депозитов SVB отбросит британскую технологическую отрасль на десятилетия назад, Минфину Великобритании следует вмешаться в ситуацию, попросили предприниматели. Регуляторы королевства и США заверили в контроле над ситуацией

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Банкротство американского инвестиционного Silicon Valley Bank (SVB) и его подразделения в Великобритании рискует поставить под угрозу технологическую отрасль королевства, если доступ к депозитам окажется затруднен. Об этом в письме на имя главы британского Минфина Джереми Ханта заявили около 200 технологических компаний и инвесторов, на которых работают более 10 тыс. человек, пишет The Times.

«Последствия, которые окажет потеря депозитов, нанесут ущерб сектору и отбросят экосистему на 20 лет назад. Многие предприятия будут отправлены на принудительную ликвидацию в одночасье», — заявили составители письма, указав также на «экзистенциальную угрозу британскому технологическому сектору».

Бизнесмены попросили правительство вмешаться в ситуацию как можно скорее: «Этот кризис начнется в понедельник, поэтому мы призываем вас предотвратить его сейчас». В письме отмечается, что Банк Англии достиг «опасного непонимания [устройства технологического] сектора и той роли, которую он играет в экономике в целом как сегодня, так и в будущем».

The Times отмечает, что Хант стремится превратить Великобританию в «технологическую сверхдержаву», и хаос на рынке мешает его планам. Британское подразделение SVB обслуживает «несколько тысяч» бизнес-клиентов, причем филиал не имел проблем с соблюдением нормативных требований, он столкнулся с паническим снятием средств вкладчиков после банкротства материнской компании, поясняет газета.

Американский SVB разорился в середине недели, это стало вторым по величине крушение банка за историю страны, первый раз такая ситуация стала отправной точкой глобального кризиса 2008 года после банкротства Lehman Brothers. Минфин США заверил, что добился необходимой устойчивости банковской системы за прошедшие 15 лет.

В британском регуляторе также заверили в контроле над ситуацией. «SVB UK имеет ограниченное присутствие в Великобритании и не обладает критически важными функциями, поддерживающих финансовую систему», — говорилось в сообщении Банка Англии.