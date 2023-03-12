Экс-директор Google рассказал о проблемах с выводом $10 млн из SVB

Стартап по борьбе с поддельными NFT привлек $11 млн, но почти все средства оказались заблокированы из-за банкротства главного банка для техиндустрии США. Дороничев рассказал о шоке в индустрии и причине своего спокойствия

Банкротство Silicon Valley Bank (SVB) не позволило вывести $10 млн со счета стартапа Optic, рассказал генеральный директор стартапа, бывший директор по продуктам Google, один из создателей мобильного приложения YouTube Андрей Дороничев в Instagram (владелец соцсети Meta Platforms признана экстремистской и запрещена в России).

Бизнесмен отметил, что SVB был главным банком технологической индустрии США, а его стартап и тысячи аналогичных организаций не смогли вывести «ни копейки», из-за чего вся индустрия находится в состоянии шока.

«А меня больше всего шокирует то, что я не шокирован. Родина научила: безопасности не бывает. Бывает умение выживать в небезопасности. Будет сложно. Мы разберемся» — написал Дороничев.

Дороничев стал соучредителем Optic в начале прошлого года, стартап с помощью искусственного интеллекта направлен на борьбу с поддельными невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Офисы компании открылись в Дубае и Сан-Франциско. Летом 2022-го стартап привлек $11 млн от инвесторов. Средства в проект вложил, в частности, венчурный фонд из Кремниевой долины Kleiner Perkins, который инвестировал ранее в Amazon, Google и Twitter.

Американский Silicon Valley Bank разорился на этой неделе, банк занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов США решила назначить собственного управляющего в эту организацию, взяв под свой контроль около $175 млрд депозитов клиентов. Это второе по величине крушение американского банка в истории, первым стало банкротство Lehman Brothers в 2008 году, которое считают отправной точкой глобального финансового кризиса тех лет.

Минфин США заверил в контроле над ситуацией и наличии у регуляторов необходимых инструментов, чтобы не допустить повторения кризиса.

Из-за паники среди вкладчиков банка проблемы начались и у британского подразделения кредитной организации — SVB UK. Британский регулятор уже предупредил, что SVB ограниченно представлен на банковском рынке Великобритании и не угрожает системе, однако бизнесмены королевства обратились в Минфин с просьбой вмешаться в ситуацию до понедельника, 13 марта, когда «начнется кризис». «Последствия, которые окажет потеря депозитов, нанесут ущерб сектору и отбросят экосистему на 20 лет назад. Многие предприятия будут отправлены на принудительную ликвидацию в одночасье», — говорилось в обращении на имя министра финансов Джереми Ханта.

