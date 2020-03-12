Мосбирже не хватило 0,06 п.п. до антирекорда 2018 года

При закрытии торгов 12 марта индекс Мосбиржи снизился почти до рекордного с апреля 2018 года показателя — на 8,28%. Тогда США ввели новые санкции против России, теперь обвал на фондовом рынке вызвали последствия коронавируса

Индекс Московской биржи 12 марта при закрытии торгов достиг почти самой низкой отметки — падение составило 8,28% (до 2286,4 пунктов) — с апреля 2018 года. Первым внимание на это обратил The Bell.

9 апреля 2018 года падение составило 8,34% (до 2090 пунктов). Таким образом, показателю от 12 марта не хватило всего 0,06 п.п. для того, чтобы достичь антирекорда 2018 года. Тогда обвал на российском фондовом рынке последовал после введения санкций США против России.

Долларовый индекс РТС показал падение на 11,03% после закрытия торгов на Мосбирже в четверг впервые с июля 2017 года. Кроме того, подешевели акции большинства российских компаний из энергетического сектора. Наибольший обвал затронул «Мечел» — до минус 21,06%. «Роснефть» выбыла из тройки самых дорогих компаний и опустилась на пятое место (стоимость ее акций снизилась на 11,64%). На третьем месте теперь ЛУКОЙЛ, но и его акции снизились в ценен на 8,08%.

Новый обвал на фондовом рынке начался после того, как в ночь на 12 марта цена на нефть марки Brent сократилась больше чем на 5% (до $33,78 долларов за баррель к 5:21 мск). Это произошло на фоне решения США запретить въезд в страну из Европы для борьбы с распространением коронавируса. Ограничения ввели на месяц.