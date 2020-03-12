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Мосбирже не хватило 0,06 п.п. до антирекорда 2018 года

При закрытии торгов 12 марта индекс Мосбиржи снизился почти до рекордного с апреля 2018 года показателя — на 8,28%. Тогда США ввели новые санкции против России, теперь обвал на фондовом рынке вызвали последствия коронавируса
Индекс МосБиржи IMOEX 2 286,4 -8,28%
Мечел MTLR ₽58,21 -18,81% Купить
Роснефть RU000A0JUFV8 105,9 Купить

Индекс Московской биржи 12 марта при закрытии торгов достиг почти самой низкой отметки — падение составило 8,28% (до 2286,4 пунктов) — с апреля 2018 года. Первым внимание на это обратил The Bell.

9 апреля 2018 года падение составило 8,34% (до 2090 пунктов). Таким образом, показателю от 12 марта не хватило всего 0,06 п.п. для того, чтобы достичь антирекорда 2018 года. Тогда обвал на российском фондовом рынке последовал после введения санкций США против России.

Долларовый индекс РТС показал падение на 11,03% после закрытия торгов на Мосбирже в четверг впервые с июля 2017 года. Кроме того, подешевели акции большинства российских компаний из энергетического сектора. Наибольший обвал затронул «Мечел» — до минус 21,06%. «Роснефть» выбыла из тройки самых дорогих компаний и опустилась на пятое место (стоимость ее акций снизилась на 11,64%). На третьем месте теперь ЛУКОЙЛ, но и его акции снизились в ценен на 8,08%.

Новый обвал на фондовом рынке. Главное
Экономика

Новый обвал на фондовом рынке начался после того, как в ночь на 12 марта цена на нефть марки Brent сократилась больше чем на 5% (до $33,78 долларов за баррель к 5:21 мск). Это произошло на фоне решения США запретить въезд в страну из Европы для борьбы с распространением коронавируса. Ограничения ввели на месяц.

В начале недели серьезное снижение нефти в цене началось после того, как Россия отказалась продлить сделку с ОПЕК, предполагавшую сокращение добычи нефти. Саудовская Аравия предлагала дополнительно снизить объемы на 1,5 млн баррелей из-за ситуации с коронавирусом. После этого, стоимость Brent упала почти на 30%. На фоне этого обрушились мировые биржевые индексы, выросли курсы доллара и евро по отношению к рублю. В четверг, 12 марта, доллар впервые с 2016 года торговался по 75 руб.

Авторы: Мария Лисицына, Гаяна Демурина
Теги: Московская биржа, индекс, фондовые рынки, коронавирус
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