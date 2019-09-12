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Финансы ,  
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ЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения
Европейский регулятор снизил депозитную ставку до нового исторического минимума после трехлетней паузы и заявил о возобновлении с ноября программы количественного смягчения

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг снизил ставку по депозитам на 0,1 п. п., до минус 0,5% годовых, в полном соответствии с консенсус-прогнозом опрошенных Bloomberg экономистов (такого шага снижения ждали 40 аналитиков из 60). Одновременно с этим регулятор объявил о запуске новой программы количественного смягчения.

ЕЦБ опустил депозитную ставку до минус 0,4% в марте 2016 года, и с тех пор уровень ставок не менял. Базовую ставку по кредитам и по маржинальным кредитам европейский регулятор оставил без изменений — на нулевом уровне и на уровне 0,25% соответственно.

Совет директоров ЕЦБ ожидает, что эти ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока регулятор не удостоверится, что инфляция устойчиво приближается к таргетируемому уровню около 2%, говорится в сообщении банка.

Новое смягчение

На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.

А 12 сентября ЕЦБ объявил о возобновлении программы количественного смягчения в виде покупок активов на сумму €20 млрд в месяц с 1 ноября 2019 года. Действие программы продлится столько, сколько необходимо для усиления адаптивного влияния его процентных ставок, и завершится незадолго до начала цикла повышения ставок ЕЦБ, говорится в релизе. Рынок ждал возобновления программы количественного смягчения, однако многие представители руководства ЕЦБ в последнее время выступали против этого, поскольку в августе доходности многих суверенных облигаций стран еврозоны стали отрицательными, указывали аналитики Сбербанка Юрий Попов и Николай Минко.

Зачем ЕЦБ отрицательная ставка

Отрицательную процентную ставку по депозитам ЕЦБ ввел в июне 2014 года, до этого она в течение двух лет была нулевой. Это значит, что европейские банки, вместо того чтобы получать премию за хранение своих избыточных резервов в ЕЦБ, стали за это хранение платить. Европейский регулятор пошел на этот шаг из-за того, что инфляция в еврозоне долгое время оставалась значительно ниже целевого для него уровня — «ниже, но близко к 2%». Однако это не помогло: цель ЕЦБ по инфляции не достигалась с 2013 года.

Меры, которые объявил ЕЦБ, нужны, чтобы оживить экономику еврозоны и вернуть инфляцию к цели. Это финальный жест председателя ЕЦБ Марио Драги, для которого сентябрьское заседание регулятора стало последним, пишет в обзоре главный экономист банка ING в Германии Карстен Бжески. На пост главы ЕЦБ ранее выдвинулась бывший директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Двухуровневая ставка

Вместе со снижением депозитной ставки ЕЦБ ввел двухуровневую систему ставок на резервы: часть избыточных резервов банков он позволит хранить у себя на депозитах не по отрицательной ставке.

Из-за отрицательной ставки по депозитам в ЕЦБ коммерческие банки, храня на них избыточные резервы, теряют деньги, поясняет главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова, и еще большее снижение ставки создает проблемы для банков. Им дешевле хранить деньги в сейфе, писало Reuters: после еще нескольких сокращений ставки дальнейшие снижения перестанут иметь экономический смысл. У европейских банков избыточной ликвидности более чем на €1 трлн, и снижение депозитной ставки увеличит размер их выплат за хранение этих средств в ЕЦБ, а, поскольку увести ставки по депозитам клиентов на отрицательную территорию практически невозможно, сокращение ставок ударит по марже банков, и так уже слабой, и вынудит банки сокращать кредитование, указывало агентство.

Многоуровневая система ставок по депозитам предполагает, что отрицательные ставки будут установлены лишь для части резервов, которые находятся на депозитах в ЕЦБ, поясняют Попов и Минко из Сбербанка. Обсуждалась возможность в случае снижения ставки до минус 0,5% применять ее только к части избыточных резервов, а не ко всем, то есть сделать многоуровневой, не одинаковой для всех избыточных резервов, говорит Евдокимова. Подобная система, по словам эксперта, применяется в Дании.

Председатель ЕЦБ Марио Драги обещал, что, если ставка будет снижаться еще больше, это будет сопровождаться смягчающими мерами, а многоуровневая ставка — как раз такая мера, напоминает Евдокимова.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ЕЦБ, количественное смягчение, инфляция
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