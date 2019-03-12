Иностранцы установили рекорд по вложениям в российский госдолг

Иностранцы в феврале 2019 года установили рекорд за 1,5 года по покупке российского госдолга, купив ОФЗ на 46 млрд руб., сообщил ЦБ. Рост спроса со стороны нерезидентов сопровождается ростом доходностей ОФЗ. Обычно бывает наоборот

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Иностранные инвесторы в феврале 2019 года приобрели облигации федерального займа (ОФЗ) на 46 млрд руб. Это рекордный показатель с сентября 2017 года, говорится в обзоре ЦБ по ликвидности банковского сектора. Тогда нерезиденты вложили в российский госдолг 74,8 млрд руб.

Всего за февраль 2019 год Минфин разместил российский госдолг на 167 млрд руб. В феврале же был установлен рекорд по размещению госдолга за день: он был поставлен 27 февраля, когда Минфин впервые с 2014 года занял на рынке 57,6 млрд руб., при этом половину из этой суммы приобрели нерезиденты. Рекорду способствовал новый формат размещения ОФЗ — без указания планируемого объема заимствований, который впервые был опробован в феврале 2019 года.

«Круг участников был достаточно широким, что свидетельствует о том, что текущий уровень доходности ОФЗ привлекателен для нерезидентов», — отметил регулятор.

Всего в феврале было проведено девять аукционов, доходность которых варьировалась от 8,07 до 8,45%. На аукционе по размещению инфляционных ОФЗ доходность составляла 3,22%.