Иностранцы установили рекорд по вложениям в российский госдолг

Спрос на ОФЗ растет на фоне возвращения нерезидентов, доля которых в январе 2019 года увеличилась впервые с апреля прошлого года, когда США ввели санкции против российских публичных компаний Олега Дерипаски. Так, согласно данным ЦБ, по итогам января их доля составила 25 против 24,4% по итогам декабря. За февраль доля еще подросла, до 25,5%.
ЦБ в понедельник, 11 марта, отметил, что реакция нерезидентов на усиление санкционной риторики в отношении России была незначительной и кратковременной. Доходности ОФЗ в среднем остаются ниже уровней конца 2018 года, а доля их покупок в рамках первичного размещения ОФЗ выросла и вернулась к значениям первого квартала 2018 года.
По мнению управляющего директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антона Табаха, нерезиденты приобрели такой объем ОФЗ из-за благоприятного внешнего фона на развивающихся рынках. Речь идет об изменении политики ФРС США в отношении повышения ставки, подорожании нефти и отсутствии шоковых событий.
В поведении нерезидентов наблюдается аномалия: в феврале доходность ОФЗ росла, несмотря на рост вложений нерезидентов, согласно данным ЦБ, в госбумаги, отметил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Раньше такого не наблюдалось: повышенный спрос нерезидентов приводил к устойчивому снижению доходностей гособлигаций. Кроме того, этот спрос выглядит странным еще и по причине присутствия угрозы санкций на госдолг, указал аналитик.
«Те нерезиденты, которые купили эти ОФЗ, — это, видимо, особенный узкий круг иностранных инвесторов, который нестандартно покупает ОФЗ — на первичном размещении и с премией. А классические нерезиденты ничего не приобретают либо даже сокращают свои позиции, так как ждут ввода санкций», — считает Порывай.
Никакой угрозы санкций не было, не согласен Табах, а была очередная редакция законопроекта Госдепа США о введении санкций в отношении России, который уже не раз всех пугал.
В феврале 2017 года конгресс США представил обновленный законопроект DASKA о санкциях против России, ключевые положения которого стали известны еще в середине февраля. Часть положений была прописана в первой версии законопроекта, представленной в 2018 году. Тогда главными мерами стали блокировка операций госбанков России и санкции против нового суверенного долга страны. При этом из документа убран пункт о блокировке операций и активов российских госбанков (ВЭБ, Сбербанк, ВТБ и т.д.).
В новой версии законопроекта появились следующие пункты:
- санкции против российских банков, поддерживающих «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах»;
- санкции против инвестиций в российские СПГ-проекты (сжиженного природного газа) вне территории России. Под это ограничение подпадают отдельные инвестиции от $1 млн или от $5 млн в течение 12-месячного периода;
- санкции за «агрессию» России против Украины, в том числе меры против судостроительного сектора России и против сотрудников ФСБ, которых авторы документа считают причастными к инциденту в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.