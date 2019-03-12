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Иностранцы установили рекорд по вложениям в российский госдолг
Иностранцы в феврале 2019 года установили рекорд за 1,5 года по покупке российского госдолга, купив ОФЗ на 46 млрд руб., сообщил ЦБ. Рост спроса со стороны нерезидентов сопровождается ростом доходностей ОФЗ. Обычно бывает наоборот
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Иностранные инвесторы в феврале 2019 года приобрели облигации федерального займа (ОФЗ) на 46 млрд руб. Это рекордный показатель с сентября 2017 года, говорится в обзоре ЦБ по ликвидности банковского сектора. Тогда нерезиденты вложили в российский госдолг 74,8 млрд руб.

Всего за февраль 2019 год Минфин разместил российский госдолг на 167 млрд руб. В феврале же был установлен рекорд по размещению госдолга за день: он был поставлен 27 февраля, когда Минфин впервые с 2014 года занял на рынке 57,6 млрд руб., при этом половину из этой суммы приобрели нерезиденты. Рекорду способствовал новый формат размещения ОФЗ — без указания планируемого объема заимствований, который впервые был опробован в феврале 2019 года.

«Круг участников был достаточно широким, что свидетельствует о том, что текущий уровень доходности ОФЗ привлекателен для нерезидентов», — отметил регулятор.

Всего в феврале было проведено девять аукционов, доходность которых варьировалась от 8,07 до 8,45%. На аукционе по размещению инфляционных ОФЗ доходность составляла 3,22%.

Спрос растет

Спрос на ОФЗ растет на фоне возвращения нерезидентов, доля которых в январе 2019 года увеличилась впервые с апреля прошлого года, когда США ввели санкции против российских публичных компаний Олега Дерипаски. Так, согласно данным ЦБ, по итогам января их доля составила 25 против 24,4% по итогам декабря. За февраль доля еще подросла, до 25,5%.

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ЦБ в понедельник, 11 марта, отметил, что реакция нерезидентов на усиление санкционной риторики в отношении России была незначительной и кратковременной. Доходности ОФЗ в среднем остаются ниже уровней конца 2018 года, а доля их покупок в рамках первичного размещения ОФЗ выросла и вернулась к значениям первого квартала 2018 года.

Аномальные нерезиденты

По мнению управляющего директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антона Табаха, нерезиденты приобрели такой объем ОФЗ из-за благоприятного внешнего фона на развивающихся рынках. Речь идет об изменении политики ФРС США в отношении повышения ставки, подорожании нефти и отсутствии шоковых событий.

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В поведении нерезидентов наблюдается аномалия: в феврале доходность ОФЗ росла, несмотря на рост вложений нерезидентов, согласно данным ЦБ, в госбумаги, отметил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Раньше такого не наблюдалось: повышенный спрос нерезидентов приводил к устойчивому снижению доходностей гособлигаций. Кроме того, этот спрос выглядит странным еще и по причине присутствия угрозы санкций на госдолг, указал аналитик.

«Те нерезиденты, которые купили эти ОФЗ, — это, видимо, особенный узкий круг иностранных инвесторов, который нестандартно покупает ОФЗ — на первичном размещении и с премией. А классические нерезиденты ничего не приобретают либо даже сокращают свои позиции, так как ждут ввода санкций», — считает Порывай.

Никакой угрозы санкций не было, не согласен Табах, а была очередная редакция законопроекта Госдепа США о введении санкций в отношении России, который уже не раз всех пугал.

В феврале 2017 года конгресс США представил обновленный законопроект DASKA о санкциях против России, ключевые положения которого стали известны еще в середине февраля. Часть положений была прописана в первой версии законопроекта, представленной в 2018 году. Тогда главными мерами стали блокировка операций госбанков России и санкции против нового суверенного долга страны. При этом из документа убран пункт о блокировке операций и активов российских госбанков (ВЭБ, Сбербанк, ВТБ и т.д.).

В новой версии законопроекта появились следующие ​пункты:

  • санкции против российских банков, поддерживающих «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах»;
  • санкции против инвестиций в российские СПГ-проекты (сжиженного природного газа) вне территории России. Под это ограничение подпадают отдельные инвестиции от $1 млн или от $5 млн в течение 12-месячного периода;
  • санкции за «агрессию» России против Украины, в том числе меры против судостроительного сектора России и против сотрудников ФСБ, которых авторы документа считают причастными к инциденту в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.​
Автор: Евгения Чернышова
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