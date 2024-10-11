ЦБ даст банкам не больше часа для внесения данных о мошенниках в базы

ЦБ установил время для банков, за которое им нужно добавить данные из базы мошенников ЦБ в свои системы, чтобы затем блокировать переводы на счета злоумышленников. Крупные банки должны будут это делать за один час

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С 2025 года крупные и значимые на рынке платежных услуг банки должны будут за один час вносить реквизиты мошенников из базы ЦБ в собственные системы для последующей блокировки переводов на эти счета. Такой срок содержится в указании Банка России, которое опубликовал регулятор.

При этом уже с 22 октября 2024 года срок добавления реквизитов мошенников в системы противодействия подозрительным операциям для крупных и значимых на платежном рынке банков составит два часа. Для остальных кредитных организаций установлено время в три часа. «Это позволит уменьшить количество новых переводов на счета мошенников», — говорится в сообщении ЦБ.

Банк России также установил порядок предоставления банками данных о возможных мошеннических операциях, в том числе для информационного обмена с правоохранительными органами. При запросе ЦБ банк должен будет установить, совершалась ли операция без добровольного согласия клиента или нет, и в течение одного рабочего дня ответить регулятору, является ли такой перевод мошенническим. «Этот подход очень важен в случае, когда пострадавший не стал обращаться в свой банк и сразу подал заявление в полицию», — говорится в сообщении ЦБ.

Банк России ведет базу «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». Реестр формируется на основе информации о счетах физических и юридических лиц, которую регулятору направляют банки и другие операторы платежных систем. В нем содержится информация о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств и т.д. Эти же данные регулятор потом рассылает всем банкам. Далее они используются для противодействия мошенническим операциям.

С 25 июля 2024 года банки должны возвращать клиентам украденные мошенниками средства в ряде случаев, в том числе если кредитная организация допустила проведение перевода на мошеннический счет, который находится в базе ЦБ. Также кредитные организации должны на два дня блокировать подозрительные переводы и за это время связываться с клиентом, чтобы убедиться, что операцию он проводит добровольно, а не под воздействием мошенников.

В первый день нового закона банки заблокировали 30 тыс. подозрительных счетов, а системно значимые кредитные организации ежедневно «охлаждают» около 20 тыс. денежных переводов, говорил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. «Некоторые граждане иногда не понимают, в связи с чем возникают такие периоды охлаждения, обращаются в свои финансовые организации, соответственно, получают разъяснения», — сказал Уваров. Он добавил, что эти действия связаны с той информацией о подозрительных реквизитах, которую ЦБ получает от банков.

Однако проблемы из-за ведения базы с данными мошенников возникли и у легальных клиентов, отмечала председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина: «Мы видим некоторые затруднения у клиентов, которые являются легитимными и у которых, например, украли персональные данные и на их персональные данные в каком-то из банков открыли электронное средство платежа или счет». Уваров согласился с наличием такой проблемы и подчеркнул, что ЦБ готов обсудить с рынком инициативы по изменению механизма исключения из базы.