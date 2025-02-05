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ЦБ зафиксировал почти двукратный рост числа жалоб россиян на мошенников

В 2024 году каждая десятая жалоба граждан в ЦБ касалась кредитного мошенничества, следует из статистики регулятора. Всплеск негативных обращений граждан также спровоцировали методы борьбы банков со злоумышленниками
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За 2024 год россияне подали в Банк России 28,3 тыс. жалоб на действия мошенников, следует из данных ЦБ. По сравнению с 2023 годом число таких обращений подскочило в 1,9 раза, а их доля в общем потоке негативных отзывов банковских клиентов увеличилась с 9,3 до 13,8%.

Всего россияне за год направили регулятору 205 тыс. жалоб на кредитные организации. Тема мошенничества второй год подряд держится в топ-3 по популярности. Первое место занимают недобросовестные практики банков в сфере потребкредитования (17,3% обращений, или 35,5 тыс.), почти такая же доля — 17% — в 2024 году стала приходиться на проблемы клиентов с расчетными счетами.

Как отмечает ЦБ, в 2024 году для борьбы с мошенничеством банки получили право приостанавливать подозрительные переводы физлиц на два дня. «Однако такая мера негативно сказалась на динамике жалоб, потому что число обращений, связанных с блокировкой банками переводов и счетов, выросло в 2,2 раза», — констатировал регулятор. Согласно статистике, в прошлом году в ЦБ поступило 34,9 тыс. обращений россиян по поводу проблем с расчетными счетами.

«По большинству обращений банки подтвердили, что такие счета использовались для обмана людей», — указал регулятор. Тем не менее из его данных следует, что почти треть жалоб россиян на банки (30,8%, или 63,2 тыс.) в основном касалась либо инцидентов мошенничества, либо превентивных мер для борьбы с ним.

ЦБ пока не удалось добиться перелома в борьбе с мошенниками, регулятор «бьет их по хвостам», говорила в апреле 2024 года глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она выступала за корректировку законодательства в части выдачи кредитов, чтобы защитить граждан от мошенников, которые либо методами социальной инженерии убеждают их брать в долг у банков и МФО, либо оформляют ссуды без ведома клиентов.

Какие инструменты против мошенников разрабатываются

  • С 1 марта 2025 года у россиян появится право самостоятельно устанавливать запрет на выдачу им кредитов через портал «Госуслуги» и многофункциональные центры (МФЦ).
  • Кроме того, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предусматривающий введение «периода охлаждения» перед выдачей гражданину потребительского кредита. Речь идет о том, что потребкредит или заем на сумму от 50 тыс. до 200 тыс. руб. клиент сможет получить не ранее чем через четыре часа после подачи заявки, для ссуд на сумму от 200 тыс. руб. будет применяться отсрочка в 48 часов. В январе поправки были приняты в первом чтении.

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На что еще россияне жалуются в ЦБ

  • По данным Банка России, за 2024 год граждане подали 338 тыс. жалоб на финансовые темы, что на 3,9% выше значений 2023 года. 60,7% от общего количества касается банков. Число обращений по поводу недобросовестных практик кредитных организаций за отчетный период увеличилось на четверть (+25,3%), но в основном этот рост был обусловлен жалобами на мошенников.
  • На микрофинансовые организации (МФО) россияне за 2024 год пожаловались в ЦБ 35,1 тыс. раз. Поток претензий сократился на 22,1% в основном потому, что клиенты стали реже обращаться к регулятору по поводу навязывания кредиторами дополнительных услуг и ошибок в кредитных историях. Доля жалоб на мошенничество в сегменте МФО выросла с 14 до 14,7%, эта тема вышла на первое место по популярности, но в абсолютном выражении количество таких обращений немного упало год к году — с 6,4 тыс. до 5,1 тыс.
  • Число жалоб на страховые компании за год сократилось на 30%, до 40,1 тыс. Проблематика обращений в целом не поменялась, но ЦБ зафиксировал сокращение количества претензий клиентов по поводу расчета коэффициентов бонус-малус (КБМ) в ОСАГО.

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Банк России Банки МФО страховой бизнес мошенничество жалобы мошенники
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