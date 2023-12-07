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Форум «Россия зовет!» ,  
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Костин не увидел оснований для укрепления рубля

Глава ВТБ Костин: не думаю, что доллар вернется к 100 руб.
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
В отсутствие прежнего влияния чисто рыночных факторов оснований для укрепления рубля нет, считает глава ВТБ Андрей Костин. Но и сильной девальвации — до 100 руб. за доллар — глава ВТБ не ожидает
Доллар/Рубль USD/RUB ₽92,100 -0,78% Купить
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава ВТБ Андрей Костин не видит оснований для укрепления рубля, но и не ожидает его девальвации до 100 руб. за доллар, сказал он журналистам на брифинге в рамках форума ВТБ «Россия зовет!», передает корреспондент РБК.

«Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля, и он укрепился в силу нескольких причин: административные ограничения, необходимость продажи валюты — они сыграли какую-то роль, но в целом мне кажется, что после того, как эти меры отработали, он стал проседать. Но не думаю, что он до 100 руб. догонит, честно говоря», — отметил Костин. Доллар будет находиться «в районе 90+», допустил глава ВТБ.

Он также указал, что сегодня невозможно оценить влияние чисто экономических факторов на курс рубля, потому что «очень много факторов политических». «Когда обычно повышается ставка, начинают притекать деньги из-за рубежа, сейчас они не притекают — в силу того, что западные инвесторы, которые раньше вкладывали в ОФЗ, этого не делают. Этот фактор выпал», — объяснил глава ВТБ. Раньше иностранные инвесторы вкладывались в российский рынок в рамках стратегии carry trade, которая позволяет зарабатывать на разнице процентных ставок на различных рынках.

Одновременно нет угрозы и сильного ослабления рубля, считает Костин: «Я не вижу угрозы даже дальнейшей девальвации рубля куда-то. Он должен найти какое-то равновесие». При этом глава ВТБ считает, что для большинства населения вопрос курса валют неважен, он интересует только тех, кто планирует путешествия за рубеж.

Костин предупредил о долларе по ₽150 и ₽250 при двойном курсе рубля
Финансы
Андрей Костин

Ранее о курсе рубля высказался глава Сбербанка Герман Греф. Он также не видит перспектив для существенного ослабления или укрепления курса относительно его текущих уровней — в районе 90 руб. за доллар. «Но при этом сложившемся торговом балансе, который у нас сегодня, — мы исследовали и импорт, и экспорт — нам кажется, [что] сегодняшний курс рубля более-менее сбалансирован», — заключил Греф.

По состоянию на 18:50 мск доллар торгуется по 92,1 руб., а еще в начале октября курс превышал 100 руб. 10 октября президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Согласно документу, отдельные компании в течение полугода обязаны репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке в объемах и в сроки, установленные правительством; ряд компаний должны предоставлять планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке; в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входят мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

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По итогам ноября рубль укрепился на 4,2%, отмечал ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков. «Подорожание национальной валюты происходило несмотря на снижение котировок нефти (цена нефти марки Brent уменьшилась за месяц на 5,2%). Этому способствовали возросшие объемы чистых продаж валюты экспортерами и отсутствие покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила», — объяснял регулятор.

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Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
рубль курс доллара курс рубля ВТБ Андрей Костин

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