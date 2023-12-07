Путин заявил о выборе нужного направления развития, несмотря на ставку ЦБ

Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Несмотря на споры о ставке Центробанка, цифры показывают, что выбрано нужное направление развития экономики, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию вел РБК.

По его словам, споры о ставке ЦБ идут, где«ставка, где деловая активность». Однако, по словам Путина, цифры «свидетельствуют, что в целом нужное направление развития, в принятии решений, оно в общем финансовыми, экономическими областями страны, оно все-таки находится, и оно выстраивается в целом в правильном направлении».

Президент назвал главным, что создаются условия «для эффективной структурной трансформации экономики, для повышения производительности труда и роста доходов граждан, улучшения качества жизни».

15 декабря Центробанк вновь примет решение по ключевой ставке. Последний раз — 27 октября — регулятор повысил ставку сразу на 200 б.п. (до 15%). Главной причиной такого шага стал растущий уровень инфляции. Рост цен на 27 ноября превысил верхнюю границу прогноза ЦБ на конец 2023 года в 7,5% и достиг 7,54%, по данным Минэкономразвития. Инфляционные ожидания населения в ноябре выросли на 1 п.п. к прошлому месяцу, до 12,2%, согласно опубликованному опросу «инФОМ».

При этом регулятор допускает еще одно повышение ставки до конца этого года. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, что решение о повышении ставки зависит от того, насколько будет реализован базовый сценарий ЦБ в достижении инфляции в 4% в 2024 году.

«Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции, снижение инфляции в устойчивых компонентах. По нашему базовому прогнозу мы видим, что это может произойти в следующем году», — говорила она в конце октября.