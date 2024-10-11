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Финансы ,  
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Банки начали отменять комиссии с застройщиков при выдаче ипотеки

«Сбер» и ВТБ отказались от взимания комиссий с застройщиков при выдаче ипотеки. Это стало возможно после того, как ЦБ дал банкам право временно не сдерживать ставки по ипотеке для клиентов
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Крупные российские банки начали отменять привязку ипотеки к комиссии от застройщиков после решения ЦБ о временных послаблениях по полной стоимости ипотечных кредитов (ПСК).

Сбербанк возобновил проведение сделок по покупке жилья в новостройках по базовым ставкам без обязательного субсидирования ставки от застройщиков, сообщил РБК представитель кредитной организации.

Аналогичное решение с 11 октября принял ВТБ: банк отменил обязательную комиссию для застройщиков-партнеров при выдаче рыночной ипотеки (на новостройки и готовое жилье до ввода объекта в эксплуатации на срок до 1 года), рассказали в кредитной организации.

РБК направил запрос в другие крупные банки из топ-20.

Практика комиссий просуществовала недолго — она возобновилась в начале октября, писал «Коммерсантъ». На фоне роста ставок на рынке крупные игроки, в том числе «Сбер» и ВТБ, ввели условие для клиентов: ипотечный кредит можно оформить, только если ставка по нему частично субсидируется застройщиком, продающим жилье. Это позволяло банкам адаптироваться к ситуации, когда ставки по рыночной ипотеке уже нельзя было поднимать выше допустимого «потолка» в виде ПСК, установленного ЦБ — комиссия от застройщиков должна была покрывать недополученный процентный доход от выдачи таких кредитов.

Что такое полная стоимость кредита и как ее ограничивают

ПСК — универсальный расчетный показатель, отражающий стоимость кредита для заемщика. Эта сумма включает основной долг, проценты по ссуде и некоторые виды дополнительных расходов. В кредитных договорах ПСК прописывается в денежном выражении и в процентах. Как правило, этот показатель существенно выше рекламной ставки банка по кредиту, поскольку отражает реальную стоимость ссуды или реальную ставку.

По закону предельные ставки по разным видам кредитов для клиентов-физлиц не могут более чем на треть превышать процентный уровень, устанавливаемый регулятором каждый квартал. Однако значения ПСК в России рассчитываются с задержкой — например, для четвертого квартала этого года действуют ограничения, сформированные на основе среднерыночных ставок во втором квартале, когда ключевая ставка еще была на уровне 16%. Таким образом, при росте ключевой ставки банки чисто технически не могут слишком быстро повышать стоимость кредитов. Сейчас максимально допустимая полная стоимость кредитов с залогом жилья должна находиться в пределах 22,4-24,98% годовых.

10 октября Банк России объявил о временной отмене расчета ПСК в ипотеке — до 25 марта 2025 года банки получили право не сдерживать ставки по ипотечным ссудам.

И «Сбер», и ВТБ связали свои решения об отмене комиссий для застройщиков с послаблениями от ЦБ. В банках при этом не уточнили, будут ли одновременно пересмотрены вверх предлагаемые ими ставки по ипотеке.

«Мы продолжаем следить за ситуацией на рынке. На фоне высоких ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки не исключаем новых изменений по условиям ипотечных программ, так как ситуация на рынке остается нестабильной», — сказал представитель ВТБ.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным «Дом.РФ», на 4 октября средневзвешенная ставка по ипотеке в топ-20 банках достигла 22,3%. «Сбер» и ВТБ были в числе игроков, кто ухудшал условия по ипотеке в сентябре-октябре. Согласно информации на сайте, базовая ставка по ипотеке на новостройки в Сбербанке сейчас составляет 24,2%, а минимальная (со всеми дисконтами) — 21,9%, по кредитам на готовое жилье — 24,5% и 21,6% соответственно. В ВТБ минимальные ставки по ипотеке на строящееся жилье начинаются от 24,7%, а на готовое — от 22%, указано на сайте.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Ипотека Банк России ставки по ипотеке
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