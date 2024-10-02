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Финансы ,  
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«Сбер» повысил ставки по рыночной ипотеке на 0,9 п.п.

Сбербанк SBERP ₽266,02 -0,81% Купить
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Сегодня, 2 октября, «Сбербанк» повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 п.п., минимальные ставки на первичном рынке теперь составляют 21,9%, на вторичном — 21,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Как пишет агентство, по базовой программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» также отменили надбавку в 1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе на «Домклик» теперь составляет 24,3%.

Кроме этого, ставки по базовым программам в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выросли на 1,8 п.п. Так, на строительство дома, а также на покупку загородной недвижимости и земли минимальная ставка составляет 23,1%.

Эти изменения, как отмечает пресс-служба, вызваны ростом доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с государственной поддержкой.

Средний размер ставки по рыночной ипотеке в России превысил 21%
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В середине сентября Центробанк повысил ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Это второе подряд повышение ставки, в июле она была увеличена на 2 п.п., с 16 до 18%. ЦБ объяснил, что решение было принято в условиях роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

В начале июня «Сбер» также повысил ставки по ипотеке на 1,5 п.п. Тогда минимальная ставка составила от 18,2% по программам «Ипотека на новостройку», «Ипотека на вторичное жилье» и «Ипотека на строительство дома», а по программе «Военная ипотека» — от 17,6%.

Пресс-служба банка также объяснила повышение ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и отметила, что повышение ставок не коснется программ с государственной поддержкой.

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