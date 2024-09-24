ВТБ поднимет ставки по рыночной ипотеке

Кредиты на покупку квартир по рыночным программам будут доступны от 22% годовых. Ставки по льготным программам сохранятся прежними

Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ с 25 сентября изменит условия по рыночной ипотеке, базовая ставка повысится на 1,5 п.п., говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

«Решение связано с ростом ключевой ставки и высокими ожиданиями ее дальнейшего увеличения, из-за чего стоимость привлечения средств для банков существенно повысилась. При этом мы продолжаем следить за ситуацией на рынке и в случае ее изменения не исключаем новых решений по условиям ипотечных программ», — говорится в сообщении.

Кредиты на покупку квартир будут доступны от 22% годовых с учетом действующих в ВТБ дисконтов. По комбинированной ипотеке ставки будут начинаться с 7,4%.

Ставки по льготным программам ВТБ оставит прежними: по семейной и IT-ипотеке — 6%, по дальневосточной и арктической ипотеке — 2%.

На заседании 13 сентября ЦБ вновь поднял ключевую ставку — на 1 п.п., до 19% годовых. Как отмечалось в материалах ЦБ, на среднесрочном горизонте «баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных».

На этом фоне средневзвешенная ставка по ипотечным программам в России превысила 21%.