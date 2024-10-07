Крупные банки ввели для застройщиков комиссию за выдачу ипотеки

Средний размер комиссии для покупки жилья по рыночным ставкам как на первичном, так и на вторичном рынках составляет 6,5% от суммы кредита

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С начала октября крупные банки, в том числе Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, ввели для застройщиков и заемщиков комиссию для ипотеки с рыночными ставками для покупки жилья на первичном и вторичном рынках, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей девелоперских и риелторских компаний.

В Сбербанке подтвердили введение комиссии, но не уточнили ее размер. По словам замруководителя ипотечного департамента агентства «Этажи» Татьяны Решетниковой, в среднем он составляет 6,5% от стоимости привлеченного финансирования.

Участники рынка, опрошенные изданием, связывают это со снижением со стороны Центробанка планки предельной полной стоимости кредита (ПСК, включает ставку по займу и дополнительные расходы в виде страхования, аккредитива, оценку недвижимости и др.). Как пояснил управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов, с 1 октября до конца года предельная ПСК по кредитам на договоры долевого участия в строительстве и на покупку жилья, введенного в эксплуатацию меньше года назад, составляет около 22,4% годовых, а на покупку жилья, введенного в эксплуатацию больше года назад, — 24,5%.

В третьем квартале 2024 года для новостроек норма составляла 23,8%, отметили эксперты. ЦБ устанавливает предельное значение каждый квартал.

Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской группы А101 Рустам Азизов назвал введение комиссии вынужденной мерой для банков. По его словам, если затраты будут включены в сам кредит, то его полная стоимость может превысить установленный ЦБ предел. Эксперт считает, что новые правила могут привести к удорожанию квартир примерно на 10%.

По состоянию на конец сентября средние рыночные ставки по ипотеке составляли 21,74%.

По данным ЦБ, в августе банки предоставили 100,1 тыс. рублевых ипотечных жилищных кредитов на сумму 375,1 млрд руб. Из них 179 млрд руб. пришлось на рыночную ипотеку, остальное было выдано по госпрограммам, в частности семейной, дальневосточной и IT-ипотеке.

В декабре 2023 года — начале января 2024 года ряд банков изменили условия выдачи ипотечных кредитов с господдержкой и введения комиссии для застройщиков за каждый выданный кредит, чем заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что «небольшая часть» кредитных организаций, которая применяла эту комиссию, от нее отказалась.