Исчезнувший после решения России рынок «подал признаки жизни»

Несколько сотен самолетов, принадлежавших западным лизингодателям, остались в России, что привело к хаосу на рынке облигаций. В 2024 году продажи авиаоблигаций ABS выросли до более чем $5 млрд с примерно $1 млрд в 2022–2023 годах

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Рынок авиаоблигаций, который практически закрылся после начала военных действий на Украине, снова подает признаки жизни, сообщает Bloomberg.

В 2024 году продажи облигаций ABS (ценных бумаг, обеспеченных пулом активов, таких как аренда самолетов) выросли до более чем $5 млрд с примерно $1 млрд в 2022 и 2023 годах.

Несколько сотен самолетов, принадлежавших западным лизингодателям, остались в России, несмотря на введенные после начала полномасштабных боев на Украине санкции и требования иностранных лессоров вернуть лайнеры. Это привело к хаосу на рынке облигаций. Однако в последние месяцы облигации стали более привлекательными для эмитентов и инвесторов, отмечает агентство.

По словам стратега Academy Securities Inc. Става Гаона, сделки ABS, на которые повлияла ситуация с оставленными в России иностранными самолетами, могут получить возмещение за счет страховых выплат. Ряд выплат уже был осуществлен — на $62,5 млн и на $50 млн, уточнил Гаон.

По данным Deutsche Bank AG, облигации ABS — основная часть из более чем $225 млрд, привлеченных в виде долгового финансирования лизингодателей.

В феврале РБК писал, что российские авиакомпании за 2023-й и начало 2024 года выкупили у своих зарубежных лизингодателей 165 самолетов — более трети от оставленного в России и принадлежащего западным лессорам флота. В частности, крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» перевела в российскую собственность несколькими траншами 93 самолета. S7 Airlines выкупила 45 самолетов одним траншем в декабре 2023 года. Тогда же о выкупе 19 самолетов объявили и «Уральские авиалинии».