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Война санкций ,  
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Исчезнувший после решения России рынок «подал признаки жизни»

Bloomberg: исчезнувший после решения России рынок подал признаки жизни
Сюжет
Война санкций
Несколько сотен самолетов, принадлежавших западным лизингодателям, остались в России, что привело к хаосу на рынке облигаций. В 2024 году продажи авиаоблигаций ABS выросли до более чем $5 млрд с примерно $1 млрд в 2022–2023 годах
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Рынок авиаоблигаций, который практически закрылся после начала военных действий на Украине, снова подает признаки жизни, сообщает Bloomberg.

В 2024 году продажи облигаций ABS (ценных бумаг, обеспеченных пулом активов, таких как аренда самолетов) выросли до более чем $5 млрд с примерно $1 млрд в 2022 и 2023 годах.

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Фото:Виталий Невар / РИА Новости

Несколько сотен самолетов, принадлежавших западным лизингодателям, остались в России, несмотря на введенные после начала полномасштабных боев на Украине санкции и требования иностранных лессоров вернуть лайнеры. Это привело к хаосу на рынке облигаций. Однако в последние месяцы облигации стали более привлекательными для эмитентов и инвесторов, отмечает агентство.

По словам стратега Academy Securities Inc. Става Гаона, сделки ABS, на которые повлияла ситуация с оставленными в России иностранными самолетами, могут получить возмещение за счет страховых выплат. Ряд выплат уже был осуществлен — на $62,5 млн и на $50 млн, уточнил Гаон.

По данным Deutsche Bank AG, облигации ABS — основная часть из более чем $225 млрд, привлеченных в виде долгового финансирования лизингодателей.

В феврале РБК писал, что российские авиакомпании за 2023-й и начало 2024 года выкупили у своих зарубежных лизингодателей 165 самолетов — более трети от оставленного в России и принадлежащего западным лессорам флота. В частности, крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» перевела в российскую собственность несколькими траншами 93 самолета. S7 Airlines выкупила 45 самолетов одним траншем в декабре 2023 года. Тогда же о выкупе 19 самолетов объявили и «Уральские авиалинии».

Выкуп необходим для снятия иностранных регистраций с самолетов, чтобы их владельцы (лизингодатели) не препятствовали эксплуатации воздушных судов на зарубежных маршрутах. Права собственности на выкупаемые суда переходят в государственную страховую компанию НСК, которой принадлежит лизинговая «НЛК-Финанс». Через последнюю самолеты вновь оформляются в лизинг российским авиакомпаниям.

НСК контролируется подведомственным Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов». Средства из ФНБ на выкуп выделялись в качестве льготного займа по ставке 1,5% на 15 лет.

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Елена Чернышова
облигации самолет лизинг
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