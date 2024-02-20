Россия выкупила более 160 самолетов у иностранных лизингодателей

Парк выкупленных у иностранных лизингодателей самолетов российских авиакомпаний вырос до 165 единиц. Это более трети от оставленного в России и принадлежащего западным лессорам флота

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские авиакомпании за 2023-й и начало 2024 года выкупили у своих иностранных лизингодателей 165 самолетов, подсчитал РБК на основе открытых данных и данных источников. Выделенный на эти цели лимит средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 300 млрд руб. исчерпан, сообщил источник в кабмине.

Выкупленные самолеты — это около 40% от того импортного парка (примерно 400 воздушных судов), который принадлежал западным лизингодателям и остался в России, несмотря на введенные в 2022 году санкции и требования иностранных лессоров вернуть лайнеры.

В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Зачем выкупают самолеты Выкуп необходим для снятия иностранных регистраций с самолетов, чтобы их владельцы (лизингодатели) не препятствовали эксплуатации воздушных судов на зарубежных маршрутах. Права собственности на выкупаемые суда переходят в государственную страховую компанию НСК, которой принадлежит лизинговая «НЛК-Финанс». Через последнюю самолеты вновь оформляются в лизинг российским авиакомпаниям. НСК контролируется подведомственным Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов». Средства из ФНБ на выкуп выделялись в качестве льготного займа по ставке 1,5% на 15 лет.

Кто и сколько самолетов выкупил

Крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» урегулировала споры со своими лизингодателями в общей сложности по 93 самолетам, подсчитал РБК. Первая партия за средства ФНБ была выкуплена еще в декабре 2022 года — это десять широкофюзеляжных Boeing 777. Затем в течение года группа выкупала самолеты еще несколькими траншами: в сентябре — 18 самолетов и пять двигателей, в октябре — 30 самолетов (тремя сделками, крупнейшая — с SMBC Aviation Capital на 17 самолетов), в декабре — 28 самолетов. В пятницу, 16 февраля, «Аэрофлот» завершил урегулирование еще по семи самолетам с двумя группами лизингодателей. «Соглашения по данным сделкам были заключены в конце 2023 года, в 2024-м осуществлено завершение технических этапов», — заявили в компании.

S7 Airlines выкупила 45 самолетов одним траншем в декабре прошлого года, сообщала компания. Тогда же о выкупе объявили и «Уральские авиалинии» (19 воздушных судов семейства Airbus).

Еще восемь среднемагистральных Airbus A319 перевела в российскую собственность дальневосточная авиакомпания «Аврора», сообщил источник РБК, знающий о сделке. Пять из эти судов, ранее зарегистрированных на Бермудах, были исключены из этого реестра в период с октября 2023 года по январь 2024 года, убедился корреспондент РБК. Это означает, что они «освободились» от двойной прописки (теперь зарегистрированы только в России) и могут беспрепятственно летать за границу.

Еще одна частная авиакомпания — чартерная iFly — претендовала на господдержку для выкупа трех своих cамолетов, но деньги ФНБ она не получила, и, по данным источника РБК, выкуп так и не состоялся. Источник также отметил, что Минтранс так и не издал нормативного акта с критериями распределения средств ФНБ на выкуп между разными авиакомпаниями.

Суда выкупались не только за средства фонда, но и на деньги самих авиакомпаний, рассказывал в прошлом году гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский: «В рамках урегулирования из ФНБ на все авиакомпании будет выделено 300 млрд руб. Но с условием, что авиаперевозчики также направят свою чистую прибыль на урегулирование. Авиакомпания «Победа» получила 15 млрд руб. чистой прибыли, которая в полном объеме будет направлена на страховое урегулирование по самолетам группы». Сам «Аэрофлот» сгенерировал убыток в 40,5 млрд руб. по РСБУ за 2022 год.

Как подсчитал «Коммерсантъ», S7 и «Уральские авиалинии» на двоих получили около 30–40 млрд руб. из ФНБ. Еще 34 млрд и 13,4 млрд руб. соответственно они доплатили из своей прибыли. Источник РБК знает, что «Аврора» тоже направляла средства из прибыли на выкуп (прибыль компании по РСБУ в 2022 году составила 1,98 млрд руб.).

В целом выкупленного количества самолетов достаточно для того, чтобы обеспечить удовлетворение спроса на международные перевозки, отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. «Тем более что проблема «двойной регистрации» судов существовала не на всех международных маршрутах». Эксперт добавил при этом, что для правительства приоритет заключается в удовлетворении спроса на перевозки по России.

Дальнейшее выделение госсредств на выкуп, который еще не окончен, маловероятен, считает Пантелеев. «В дальнейшем эта статья расходов (на выкуп. — РБК) будет явно не на первом месте у правительства. Чтобы выделили новые деньги, должна проявиться или проблема нехватки провозных емкостей на международных направлениях, или должен возникнуть избыток финансовых ресурсов у государства. Ни то ни другое пока не просматривается».

Эксперт отмечает, что теперь важнее решать проблему насыщения парка именно отечественной авиатехникой. Эта задача финансово очень емкая, но зато ее решение обеспечивает и независимость от санкций, и значительные положительные эффекты и для экономики, и для бюджета, заключил Пантелеев.