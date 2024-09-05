«Аэрофлот» предложит «Авроре» Superjet в «мокрый» лизинг

«Аэрофлот» готов предложить дальневосточной «Авроре» cамолеты Superjet в «мокрый» лизинг. Этот механизм легализовали в России с сентября

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» готова передать дальневосточному перевозчику «Аврора» самолеты SSJ100 в так называемый мокрый лизинг, заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на брифинге на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Для повышения доступности перевозок внутри ДФО мы готовы предложить «Авроре» свои воздушные суда в «мокрый» лизинг. Можем предложить SSJ100 из парка авиакомпании «Россия», — сообщил Александровский.

«Мокрый» лизинг предполагает передачу в аренду воздушного судна вместе с экипажем. Воздушный кодекс с новыми положениями был подписан президентом в августе, поправки вступили в силу с сентября. В конце августа «Россия» сообщала, что открывает полетную программу из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский в сотрудничестве с «Авророй». Билеты на такие рейсы можно купить на сайте «Авроры».

«Аэрофлот» также ведет переговоры в России по поводу получения самолетов в «мокрый» лизинг и для себя, уточнил Александровский на полях ВЭФ.

Ранее «Аврора» входила в авиакомпанию «Аэрофлот». В 2014 году 49% акций дальневосточного перевозчика были переданы Сахалинской области. В 2020 году «Аэрофлот» полностью вышел из «Авроры» (передав пакет оставшихся 51% акций в пользу региональной Корпорации развития Сахалинской области за 1 руб.). Между перевозчиками, тем не менее, действует код-шеринговое соглашение (один может продавать билеты на рейсы другого).