 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ВЭФ-2024 ,  
0 

«Аэрофлот» предложит «Авроре» Superjet в «мокрый» лизинг

«Аэрофлот» предложит «Авроре» свои Superjet с экипажами
Сюжет
ВЭФ-2024
«Аэрофлот» готов предложить дальневосточной «Авроре» cамолеты Superjet в «мокрый» лизинг. Этот механизм легализовали в России с сентября
«Аэрофлот» AFLT ₽48,4 +5,1% Купить
Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» готова передать дальневосточному перевозчику «Аврора» самолеты SSJ100 в так называемый мокрый лизинг, заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на брифинге на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Для повышения доступности перевозок внутри ДФО мы готовы предложить «Авроре» свои воздушные суда в «мокрый» лизинг. Можем предложить SSJ100 из парка авиакомпании «Россия», — сообщил Александровский.

«Мокрый» лизинг предполагает передачу в аренду воздушного судна вместе с экипажем. Воздушный кодекс с новыми положениями был подписан президентом в августе, поправки вступили в силу с сентября. В конце августа «Россия» сообщала, что открывает полетную программу из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский в сотрудничестве с «Авророй». Билеты на такие рейсы можно купить на сайте «Авроры».

«Аэрофлот» также ведет переговоры в России по поводу получения самолетов в «мокрый» лизинг и для себя, уточнил Александровский на полях ВЭФ.

Ранее «Аврора» входила в авиакомпанию «Аэрофлот». В 2014 году 49% акций дальневосточного перевозчика были переданы Сахалинской области. В 2020 году «Аэрофлот» полностью вышел из «Авроры» (передав пакет оставшихся 51% акций в пользу региональной Корпорации развития Сахалинской области за 1 руб.). Между перевозчиками, тем не менее, действует код-шеринговое соглашение (один может продавать билеты на рейсы другого).

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Брайан Мэй перенес инсульт

Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке

Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке

Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Компании
Анастасия Львова Анастасия Львова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Аэрофлот Аврора Superjet лизинг ВЭФ
ПАО "АЭРОФЛОТ" АВИАКОМПАНИЯ АВРОРА
Материалы по теме
«Аэрофлот» и Минтранс занялись вопросом снятия запрета на «мокрый» лизинг
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 04 сен, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 04 сен, 17:35
Iltalehti узнало о планах закрыть русскую школу в ФинляндииПолитика, 00:07
«Аэрофлот» вновь повысил прогноз по перевозкам в 2024 годуБизнес, 00:00
Минфин обсудит ввод глобального минимального налога в законодательствоЭкономика, 00:00
«Аэрофлот» предложит «Авроре» Superjet в «мокрый» лизингБизнес, 00:00
Bloomberg сообщил о риске утраты ЦБ Украины контроля над ценамиЭкономика, 04 сен, 23:54
МЧС показало кадры последствий грозы в Кабардино-БалкарииОбщество, 04 сен, 23:36
В Богун-Городке мужчина пострадал при атаке дроновПолитика, 04 сен, 23:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Полтаве и Сумах прогремели взрывыПолитика, 04 сен, 23:04
Савельев назвал дату начала строительства ВСМ между Москвой и ПетербургомОбщество, 04 сен, 22:37
Арахамия раскрыл «большую перезагрузку» в правительстве УкраиныПолитика, 04 сен, 22:27
Жертвами стрельбы в школе в США стали не менее четырех человекОбщество, 04 сен, 22:07
В Норвегии на допинг-контроль вызвали умерших более 40 лет назад игроковСпорт, 04 сен, 22:02
Медведев пригрозил созданием санитарной зоны «на всю глубину Украины»Политика, 04 сен, 22:02
Зоозащитники заявили, что «российского кита-шпиона» в Норвегии застрелилиОбщество, 04 сен, 22:01