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Финансы ,  
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ЦБ выдаст Сбербанку предписание из-за опоздания с подключением к СБП
В Банке России не стали штрафовать банк Германа Грефа, пообещав при этом придерживаться единого подхода ко всем участникам рынка
Сбербанк SBER ₽228,57 +0,38% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банк России пообещал применить меры к Сбербанку, который не подключился до 1 октября к системе быстрых платежей (СБП). В банк в ближайшее время будет направлено предписание об устранении нарушения, сообщила РБК пресс-служба ЦБ.

Как отметили в Банке России, все системно значимые кредитные организации должны были подключиться к СБП. Регулятор сказал, что придерживается единого подхода, а потому меры будут применять к любому участнику рынка при нарушении правил.

В Банке России также сообщили, что 10 из 11 системно значимых банков уже подключились к СБП и активно работают в системе. Названий банков в сообщении нет. «Банку, не подключившемуся в срок к СБП, будет направлено предписание об устранении нарушения», — говорится в сообщении регулятора. Единственным неподключившимся к системе является Сбербанк.

Финансы
Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ

Как ранее сообщал РБК, глава Сбербанка Герман Греф предупреждал, что его банк не успеет подключиться к системе, поскольку это требует большого количества доработок. «Нельзя устанавливать такие сроки, не обсудив», — заявлял он.

В сообщении ЦБ не указывается, какое именно наказание грозит Сбербанку. Опрошенные РБК юристы указывали, что в соответствии с действующим законодательством речь может идти о штрафе в размере от 1 млн до 10 млн руб. Однако не исключены и штрафы в меньшем размере.

За неисполнение в установленный срок законного предписания КоАП (ст. 19.5, п. 9) предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Авторы: Артем Филипенок, Евгения Чернышова
Теги: Сбербанк
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Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ
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