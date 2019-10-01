ЦБ выдаст Сбербанку предписание из-за опоздания с подключением к СБП

В Банке России не стали штрафовать банк Германа Грефа, пообещав при этом придерживаться единого подхода ко всем участникам рынка

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банк России пообещал применить меры к Сбербанку, который не подключился до 1 октября к системе быстрых платежей (СБП). В банк в ближайшее время будет направлено предписание об устранении нарушения, сообщила РБК пресс-служба ЦБ.

Как отметили в Банке России, все системно значимые кредитные организации должны были подключиться к СБП. Регулятор сказал, что придерживается единого подхода, а потому меры будут применять к любому участнику рынка при нарушении правил.

В Банке России также сообщили, что 10 из 11 системно значимых банков уже подключились к СБП и активно работают в системе. Названий банков в сообщении нет. «Банку, не подключившемуся в срок к СБП, будет направлено предписание об устранении нарушения», — говорится в сообщении регулятора. Единственным неподключившимся к системе является Сбербанк.

Как ранее сообщал РБК, глава Сбербанка Герман Греф предупреждал, что его банк не успеет подключиться к системе, поскольку это требует большого количества доработок. «Нельзя устанавливать такие сроки, не обсудив», — заявлял он.