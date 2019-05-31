ФАС подготовила запрет на повышение комиссий за межрегиональные переводы

Изменения законодательства коснутся в первую очередь Сбербанка, который взимает за межрегиональные переводы 1%

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Федеральная антимонопольная служба завершила разработку законопроекта, в котором предлагается запретить устанавливать повышенный размер комиссий для переводов денег между счетами и вкладами, открытыми в разных подразделениях одного банка. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Изменения предлагается внести в ст. 29 закона «О банках и банковской деятельности». В соответствии с поправкой взимаемые комиссии должны быть одного размера вне зависимости от того, внутри одного подразделения банка или между разными подразделения переводятся деньги.

О разработке поправок стало известно в начале месяца. Глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров говорил РБК, что изменения в законодательство коснутся в первую очередь Сбербанка, поскольку другие банки в основном не устанавливают комиссии за межрегиональные переводы. Сбербанк, который занимает на рынке денежных переводов 94%, взимает за переводы вне одного региона 1% (но не более 1 тыс. руб.), а переводы внутри региона — бесплатны.

В январе Банк России, Минфин и ФАС предложили правительству внести изменения в закон, которые должны запретить кредитным организациям устанавливать разные комиссии за переводы в другие регионы в рамках одного банка.