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Дело Baring Vostok ,  
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К делу Baring Vostok приобщили новую оценку спорных акций
Заключение экспертов, оценивших рыночную стоимость акций из дела Baring Vostok в $70 млн, приобщено к процессу. Но это не повлияло на решение суда, оставившего двух сотрудников фонда в СИЗО до января 2020 года
Иван Зюзин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Басманный суд Москвы приобщил к уголовному делу против топ-менеджеров Baring Vostok и основателя этого фонда Майкла Калви результаты новой оценки акций люксембургского фонда IFTG, вопрос о стоимости которых является ключевым для дела. Об этом рассказал РБК адвокат Алексей Лежников, который представляет директора по инвестициям Baring Ивана Зюзина.

Дело Калви

Обвинения в мошенничестве против Калви и других топ-менеджеров Baring Vostok строятся на оценке акций фонда IFTG, которые банк «Восточный» получил от Первого коллекторского бюро (аффилировано с Baring) в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб. Следствие считает, что акции стоили всего 600 тыс. руб. За бумагами IFTG должны быть закреплены конкретные активы — вложения в финтех-компании Freedom Group, ITI Group, ITI Asset и ITI Technologies. Однако миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, который и написал в ФСБ заявление на руководителей Baring, говорил, что уже после сделки аудитор PwC выяснил, что ограничения в уставе IFTG не позволяют получить от этих акций более $6 тыс. в виде дивидендных выплат.

Изменения в устав IFTG, позволяющие получить акции или деньги по рыночной стоимости, были внесены в сентябре 2018 года, еще до возбуждения уголовного дела.

Летом следствие заказало новую экспертизу, ее провело Российское общество оценщиков. Оно оценило доли IFTG более чем в $70 млн, сообщил на заседании Лежников. Forbes со ссылкой на документ писал, что оценка составила 4,4 млрд руб. В экспертизе, тем не менее, была и другая оценка акций — 260 млн руб., отмечал РБК. Она учитывала ограничения в уставе.

«Эксперт усмотрел в том документе (первой версии устава IFTG. — РБК) наличие ограничений, существенно влияющих на распределение дивидендов, а также на распределение выплат при ликвидации компании», — сообщил в суде Лежников. По его словам, эксперт не оценивал, насколько устав соотносится с действующими законами Люксембурга.

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Как сказал Лежников РБК, изначально следователь приобщила к материалам только 15 из 103 листов по каждому из подзащитных, в том числе относительно Калви. «Эти листы не содержали исследовательской части, из которой следовало, что без учета формулировок устава стоимость акций составляет более $70 млн, — отметил адвокат. — Сегодня мы приобщили в ходе судебного заседания полный текст экспертизы, которую нам пришлось переписывать от руки из-за позиции следователя». Адвокатам нельзя было копировать текст экспертизы, уточнил он.

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Против фигурантов дела Baring возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в банке «Восточный», который раньше находился под контролем фонда. 8 октября Басманный суд рассматривал выбор меры пресечения Майклу Калви и его коллеге Филиппу Дельпалю, которые находятся под домашним арестом. Экспертиза спорных акций к делу не приобщалась, домашние аресты для Калви и Дельпаля продлили до 13 января 2020 года. А 10 октября суд рассматривал меру пресечения для Зюзина и еще одного сотрудника фонда — Вагана Абгаряна, которые сидят в изоляторе. Приобщение экспертизы к делу не сказалось на решении суда, оба топ-менеджера останутся в СИЗО до января.

Представитель Baring Vostok заявил РБК, что в фонде считают несостоятельным решение суда, проигнорировавшего результаты экспертизы. «Содержание в СИЗО на протяжении 12 месяцев без права общаться с семьей, как и само сфабрикованное уголовное дело, — это инструменты давления в акционерном споре в банке «Восточный», — отметил представитель фонда.

Авторы: Павел Казарновский, Маргарита Алехина
Теги: Baring Vostok
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