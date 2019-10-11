К делу Baring Vostok приобщили новую оценку спорных акций

Заключение экспертов, оценивших рыночную стоимость акций из дела Baring Vostok в $70 млн, приобщено к процессу. Но это не повлияло на решение суда, оставившего двух сотрудников фонда в СИЗО до января 2020 года

Иван Зюзин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Басманный суд Москвы приобщил к уголовному делу против топ-менеджеров Baring Vostok и основателя этого фонда Майкла Калви результаты новой оценки акций люксембургского фонда IFTG, вопрос о стоимости которых является ключевым для дела. Об этом рассказал РБК адвокат Алексей Лежников, который представляет директора по инвестициям Baring Ивана Зюзина.

Дело Калви Обвинения в мошенничестве против Калви и других топ-менеджеров Baring Vostok строятся на оценке акций фонда IFTG, которые банк «Восточный» получил от Первого коллекторского бюро (аффилировано с Baring) в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб. Следствие считает, что акции стоили всего 600 тыс. руб. За бумагами IFTG должны быть закреплены конкретные активы — вложения в финтех-компании Freedom Group, ITI Group, ITI Asset и ITI Technologies. Однако миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, который и написал в ФСБ заявление на руководителей Baring, говорил, что уже после сделки аудитор PwC выяснил, что ограничения в уставе IFTG не позволяют получить от этих акций более $6 тыс. в виде дивидендных выплат. Изменения в устав IFTG, позволяющие получить акции или деньги по рыночной стоимости, были внесены в сентябре 2018 года, еще до возбуждения уголовного дела.

Летом следствие заказало новую экспертизу, ее провело Российское общество оценщиков. Оно оценило доли IFTG более чем в $70 млн, сообщил на заседании Лежников. Forbes со ссылкой на документ писал, что оценка составила 4,4 млрд руб. В экспертизе, тем не менее, была и другая оценка акций — 260 млн руб., отмечал РБК. Она учитывала ограничения в уставе.

«Эксперт усмотрел в том документе (первой версии устава IFTG. — РБК) наличие ограничений, существенно влияющих на распределение дивидендов, а также на распределение выплат при ликвидации компании», — сообщил в суде Лежников. По его словам, эксперт не оценивал, насколько устав соотносится с действующими законами Люксембурга.