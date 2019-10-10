Суд продлил до 2020 года арест фигурантам дела Baring Vostok

Басманный суд Москвы продлил до 13 января срок стражи обвиняемым по делу Baring Vostok Ивану Зюзину и Вагану Абгаряну. Такое решение принял судья Артур Карпов, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Представитель Следственного комитета просила продлить Зюзину и Абгаряну меру пресечения, ссылаясь на их возможность скрыться и повлиять на следствие, а также на необходимость провести большой объем следственных действий по делу. Она также заявила, что Зюзин и Абгарян с помощью представителей СМИ и бизнес-сообщества оказывают «информационное воздействие» на общество, навязывая мнение о надуманности уголовного дела и его связи с бизнес-конфликтом акционеров банка «Восточный», передал корреспондент РБК.

Следствие считает, что основатель Baring Vostok Майкл Калви и его подчиненные убедили совет директоров банка «Восточный» списать Первому коллекторскому бюро (ПКБ) долг по кредиту в 2,5 млрд руб. в обмен на акции компании IFTG. Их справедливая стоимость составляла всего 600 тыс. руб., утверждает следствие. Приобретение переоцененного актива в счет долга нанесло ущерб «Восточному», считает СКР. Миноритарий банка Шерзод Юсупов подал заявление о мошенничестве в ФСБ.

К арестному материалу были приобщены результаты оценки акций фонда IFTG. Защитник Зюзина Алексей Лежников отметил, что эксперт — Российское общество оценщиков — по заказу следствия оценил доли IFTG в Freedom Group, ITI Group, ITI Asset и ITI Technologies «более чем в $70 млн». Представитель Baring Vostok отметил, что в организации считают несостоятельным решение суда, проигнорировавшего результаты экспертизы. «Содержание в СИЗО на протяжении 12 месяцев без права общаться с семьей, как и само сфабрикованное уголовное дело, — это инструменты давления в акционерном споре в банке «Восточный», — отметил представитель фонда.

Защита обвиняемых связывает дело с бизнес-конфликтом между акционерами «Восточного», который начался после приобретения банка «Юниаструм» Артема Аветисяна. Baring инициировал в Лондоне тяжбу из-за сомнительных операций «Юниаструма» накануне сделки.