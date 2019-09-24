«Восточный» не согласился с данными о новой оценке акций из дела Калви

«Восточный» не согласился с данными о новой оценке акций из дела Калви

Банк «Восточный», признанный потерпевшим по делу против основателя Baring Vostok Майкла Калви, утверждает, что акции IFTG, ставшие основой уголовного дела, не стоили 4 млрд руб. Банк рассчитывает на возмещение ущерба

Банк «Восточный» отверг новые данные об оценке акций IFTG из дела основателя Baring Vostok Майкла Калви в 4 млрд руб. Представители «Восточного» ознакомились с экспертизой, проведенной в рамках следствия по делу о мошенничестве, сообщил РБК представитель «Восточного».

«Информация, распространяемая в СМИ, о якобы многомиллиардной стоимости акции IFTG, принадлежащих банку, не соответствует действительности», — говорится в заявлении «Восточного».

«Оценка еще раз подтверждает ранее проведенные экспертизы, и заключения международных юристов, и мнение аудиторов большой четверки», — отметили в банке. «Восточный» не планирует ходатайствовать о проведении дополнительной экспертизы и «рассчитывает на возмещение ущерба в полном объеме».

Представитель Baring Vostok (фонд раньше контролировал банк) отказался комментировать следственные действия. «Однако, в свою очередь, подтверждаем, что никаких законных оснований для возбуждения уголовного дела и ареста наших невиновных коллег нет и не было. Есть только желание [владельца компании «Финвижн Артема] Аветисяна и [его партнера, миноритария «Восточного» Шерзода] Юсупова решить коммерческий спор за контроль в банке рейдерскими методами», — сказал он.

«Восточный» признан потерпевшим по уголовному делу против Майкла Калви, возбужденному в феврале 2018 года по заявлению Юсупова. Следствие посчитало, что в феврале 2017 года Калви с партнерами убедил совет директоров «Восточного» погасить кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ) в обмен на пакет акций классов C и D люксембургского фонда IFTG. Калви и банк оценили пакет акций в 3 млрд руб., кредит ПКБ составлял 2,5 млрд руб. Следствие посчитало, что акции стоили 600 тыс. руб. и банку был нанесен ущерб. Калви не признает вину, он неоднократно заявлял, что причиной уголовного дела стал акционерный конфликт в «Восточном». Фонд Калви утратил контроль над «Восточным» в июне по решению Амурского арбитража, который рассматривал спор между ним и «Финвижн».