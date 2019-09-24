Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 13:09
МВД сообщило о росте числа зависимых от новых видов наркотиков Общество, 13:41 Чем Сингапур привлекает предпринимателей со всего мира РБК и ВТБ, 13:38 Кремль прокомментировал выступление 16-летней активистки в ООН Политика, 13:38 Муся Тотибадзе – «РБК Стиль»: «Мне не хватает романтики в нашей жизни» Стиль, 13:32 Кремль назвал дату встречи Путина и Мадуро Политика, 13:21 В России отзовут более 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Общество, 13:20 «Восточный» не согласился с данными о новой оценке акций из дела Калви Финансы, 13:20 «Новая волна снижения на несколько месяцев»: почему у Bitcoin все плохо Крипто, 13:19 Поделиться знаниями: как и зачем компании издавать книги Pro, 13:17 Песков ответил на вопрос студентов ВШЭ о деле Жукова Общество, 13:09 Алексей Калицев — о марке Genesis и новой концепции владения автомобилем РБК и Genesis, 13:08 Прокуратура попросила отменить приговор фигуранту дела «Нового величия» Общество, 13:07 Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы 10 россиянам Политика, 13:02 Технический директор «ВКонтакте» перейдет в «Яндекс.Такси» Технологии и медиа, 13:00
Дело Baring Vostok ,  
0 
«Восточный» не согласился с данными о новой оценке акций из дела Калви
Банк «Восточный», признанный потерпевшим по делу против основателя Baring Vostok Майкла Калви, утверждает, что акции IFTG, ставшие основой уголовного дела, не стоили 4 млрд руб. Банк рассчитывает на возмещение ущерба

Банк «Восточный» отверг новые данные об оценке акций IFTG из дела основателя Baring Vostok Майкла Калви в 4 млрд руб. Представители «Восточного» ознакомились с экспертизой, проведенной в рамках следствия по делу о мошенничестве, сообщил РБК представитель «Восточного».

«Информация, распространяемая в СМИ, о якобы многомиллиардной стоимости акции IFTG, принадлежащих банку, не соответствует действительности», — говорится в заявлении «Восточного».

«Оценка еще раз подтверждает ранее проведенные экспертизы, и заключения международных юристов, и мнение аудиторов большой четверки», — отметили в банке. «Восточный» не планирует ходатайствовать о проведении дополнительной экспертизы и «рассчитывает на возмещение ущерба в полном объеме».

Представитель Baring Vostok (фонд раньше контролировал банк) отказался комментировать следственные действия. «Однако, в свою очередь, подтверждаем, что никаких законных оснований для возбуждения уголовного дела и ареста наших невиновных коллег нет и не было. Есть только желание [владельца компании «Финвижн Артема] Аветисяна и [его партнера, миноритария «Восточного» Шерзода] Юсупова решить коммерческий спор за контроль в банке рейдерскими методами», — сказал он.

«Восточный» признан потерпевшим по уголовному делу против Майкла Калви, возбужденному в феврале 2018 года по заявлению Юсупова. Следствие посчитало, что в феврале 2017 года Калви с партнерами убедил совет директоров «Восточного» погасить кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ) в обмен на пакет акций классов C и D люксембургского фонда IFTG. Калви и банк оценили пакет акций в 3 млрд руб., кредит ПКБ составлял 2,5 млрд руб. Следствие посчитало, что акции стоили 600 тыс. руб. и банку был нанесен ущерб. Калви не признает вину, он неоднократно заявлял, что причиной уголовного дела стал акционерный конфликт в «Восточном». Фонд Калви утратил контроль над «Восточным» в июне по решению Амурского арбитража, который рассматривал спор между ним и «Финвижн».

Следствием была заказана новая экспертиза акций IFTG. На прошлой неделе ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что новая рыночная оценка акций IFTG составляет 3,8 млрд руб. Источник РБК, знакомый с ходом следствия, подтверждал эту информацию. В понедельник, 23 сентября, Forbes со ссылкой на отчет сообщил, что на 7 марта 2017 года, когда банк учел акции на своем счету после совершения отступного, акции стоили 4,2 млрд руб.

Это рыночная оценка акций, их справедливая стоимость на момент совершения сделки была меньше — 260 млн руб. из-за ограничений в уставе, которые не позволяли акционерам получить сумму, превышающую их первоначальные вложения, написал Forbes, об этом говорил ранее и источник РБК. Ограничения в уставе сняли только в сентябре 2018 года.

По словам источника РБК, близкого к одной из сторон акционеров, экспертиза следствия подтвердила фундаментальную стоимость актива и указала, что на момент сделки в уставе IFTG были ограничения, не влияющие на стоимость самих активов, но влияющие на выплаты акционерам при определенных условиях.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Восточный», Майкл Калви
Материалы по теме
«Восточный» пообещал проверить новую оценку акций из дела Калви
Финансы
Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви
Бизнес
Фонд Калви не смог оспорить утрату контроля над банком «Восточный»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter