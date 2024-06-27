Росбанк отказался от выдачи новых потребкредитов и кредитных карт

Из-за сделки с Т-банком Росбанк остановил выдачу потребкредитов и кредиток для «оптимизации продуктовой линейки» и «повышения эффективности бизнес-процессов». Ранее банк покинул глава розничного блока Вячеслав Дусалеев

Фото: Андрей Любимов / РБК

Росбанк на фоне готовящейся сделки с Т-банком (ранее Тинькофф Банк) фактически закрыл необеспеченную розницу: на его сайте больше нельзя подать заявку на кредитную карту или потребкредит, заметил РБК. Для потенциальных заемщиков доступны только залоговые ссуды — автокредиты или ипотека. На сайтах-агрегаторах по подбору кредитов — banki.ru и sravni.ru — кредитки и потребкредиты от Росбанка еще предлагаются.

Представитель Росбанка подтвердил РБК, что кредитная организация «оптимизирует продуктовую линейку, реагируя на изменяющиеся рыночные условия и повышая эффективность бизнес-процессов».

«В части кредитных карт и кредитов наличными, чтобы обеспечить потребности наших клиентов, мы запустили оформление этих продуктов у нашего партнера Т-банка с учетом планируемой интеграции. В настоящее время команды Росбанка и Т-банка совместно формируют для клиентов оптимальные продуктовые предложения на основе уникальных возможностей каждой из организаций», — пояснил он.

В марте этого года было объявлено, что Росбанк войдет в «ТКС Холдинг», но сохранит банковскую лицензию. Долями в обеих кредитных организациях с весны 2022 года владеют структуры миллиардера Владимира Потанина. Сделка должна закрыться в конце третьего квартала этого года, сообщил в интервью «Ведомостям» предправления Т-банка Станислав Близнюк.

Как именно будет реализована интеграция, еще не ясно. Как писал «Коммерсантъ», весной команда Т-банка озвучила идею закрытия тех направлений бизнеса Росбанка, где рентабельность капитала (ROE) ниже 30%. По итогам 2023 года этот показатель Росбанка был на уровне 13% — примерно вдвое меньше, чем у Т-банка, следует из отчетностей кредитных организаций по МСФО. В результате сделки розничный бизнес Росбанка войдет в Т-банк, писали в апреле Frank Media со ссылкой на источники. Собеседники РБК тогда утверждали, что окончательное решение на этот счет не принято. Однако весной Росбанк покинул глава розничного направления Вячеслав Дусалеев, а в июне стало известно, что Росбанк ищет покупателя на портфель ипотечных кредитов. Источник РБК, близкий к кредитной организации, отмечал, что в банке есть установка «не наращивать кредитование».

По данным banki.ru, Росбанк занимает шестое место на российском рынке по объему кредитного портфеля (823,1 млрд руб. на 1 июня). Но больше половины его приходится на ипотеку, а значительная часть — на автокредиты, отмечали ранее эксперты.

До объявления сделки с Т-банком Росбанк прогнозировал рост своей розницы на 5–10% в 2024 году. За январь—май 2024 года портфель ссуд, выданных физическим лицам, на балансе Росбанка увеличился на 7,6%, следует из его оборотной ведомости (в этой форме отчетности нет разделения на разные виды кредитов. — РБК). Но с каждым месяцем темпы прироста сокращаются: в мае они составили 0,9%, что ниже результата января 2024 года, когда традиционно наблюдается низкий сезонный спрос на кредиты. При этом в целом по сектору и необеспеченное, и залоговое кредитование показывает высокие темпы роста: ипотечный портфель банков с начала года увеличился на 5,9%, портфель автокредитов — на 21,6%, а необеспеченных ссуд — на 7,7%, следует из статистики ЦБ. (.pdf)