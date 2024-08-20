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Холдинг Потанина увеличил долю владения в головной структуре Т-Банка

Группа миллиардера Владимира Потанина усилила влияние на Т-Банк, доведя долю в его материнской структуре до 41,5%. Это произошло в результате продажи акций подконтрольного ей Росбанка
«ТКС Холдинг» TCSG ₽2 617 +0,06% Купить
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Группа «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина увеличила долю в «ТКС Холдинге», контролирующем Т-Банк (бывш. Тинькофф Банк), до 41,4%, говорится в сообщении компании. Структура бизнесмена «стала крупнейшим неконтролирующим акционером» холдинга, ранее ее пакет составлял 35,1% — он был приобретен у семьи основателя «Тинькофф» Ольга Тинькова весной 2022 года.

«Интеррос» увеличила владение за счет сделки Т-Банка и Росбанка, анонсированной весной этого года. Группа приняла участие в допэмиссии акций «ТКС Холдинга», оплатив дополнительный пакет акциями подконтрольного ей Росбанка. В результате «ТКС Холдинг» стал держателем 99,4% Росбанка (с учетом прошлых приобретений). В «ТКС Холдинг» помимо банков входят брокер «Т-инвестиции», «Т-страхование», оператор сотовой связи «Т-мобайл» и другие компании.

«Стратегия и план интеграции [Росбанка] находятся в процессе разработки», — указано в отчетности «ТКС Холдинга» по МСФО по итогам полугодия. Пока группа заключила агентское соглашение с Росбанком по оформлению некоторых кредитных продуктов через Т-Банк, говорится в документе. Росбанк в июне на фоне готовящейся сделки перестал выдавать необеспеченные кредиты и кредитные карты, писал РБК.

«ТКС Холдинг» завершил первое полугодие с чистой прибылью на уровне 45,7 млрд руб., год к году она выросла на четверть. Но во втором квартале финансовый результат оказался всего на 5% выше, чем в первом — 23,5 млрд руб. против 22,3 млрд руб. Чистые процентные доходы банка по сравнению с предыдущим кварталом увеличились на 6%, до 77,7 млрд руб., а чистые комиссионные — на 31%, до 24 млрд руб. При этом чистая процентная маржа (NIM) за квартал потеряла один процентный пункт, сократившись до 12,5%. Рентабельность капитала (ROE) Т-банка по итогам второго квартала составила 32,7% — больше, чем в январе-марте этого года, но ниже прошлогодних уровней (годом ранее ROE превышала 35%).

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