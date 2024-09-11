Казахстанский Home Credit Bank прекратил работу с «ВТБ Казахстан»

ВТБ — единственный российский банк, у которого осталась «дочка» в Казахстане. Казахстанский Home Credit Bank решил прекратить работу с ВТБ из-за риска вторичных санкций — клиентам банка станут недоступны любые переводные операции

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Казахстанский Home Credit Bank прекратил работу с дочерним банком ВТБ в Казахстане из-за угрозы вторичных санкций, сообщили в пресс-службе Home Credit.

«В связи с международными санкциями, введенными в отношении АО ДО Банк ВТБ Казахстан (далее — ВТБ Казахстан), АО «Home Credit Bank» принял решение о прекращении взаимодействия с ВТБ Казахстан с целью исключения рисков применения вторичных санкций, в том числе, в отношении клиентов Банка», — говорится в сообщении.

В этой связи «любые переводные операции в тенге и иностранной валюте по счетам клиентов в/из ВТБ Казахстан прекращены», добавили в пресс-службе.

РБК направил запрос в Home Credit Bank и «ВТБ Казахстан».

ВТБ — единственный российский банк, у которого осталась «дочка» в Казахстане. Ранее свои дочерние банки в этой стране продали Сбербанк и Альфа-банк. На данный момент ВТБ находится под блокирующими санкциями США, ЕС и Великобритании. По состоянию на 1 июля 2024 года «дочка» ВТБ занимала 18-е место по объему активов среди 21 банка страны. Активы банка по итогам 2023 года составили 226 млрд тенге (19-е место), что на 17 % больше 192 млрд тенге годом ранее. Чистая прибыль за год составила 20,4 млрд тенге против убытка в размере 33 млрд тенге соответственно.

Казахстанский Home Credit Bank ранее принадлежал российскому Хоум банку (ХФК-банк), но тот в конце 2022 года полностью вышел из этого актива. «Для казахстанского банка было важно «освободиться» от российского акционера, потому что из-за органической связи с российским банком мы потеряли свой рейтинг», — рассказывал в прошлом году предправления Home Credit Bank Кирил Бачваров.

В начале июля американский Минфин в очередной раз ужесточил санкции против России, опубликовав список физических и юридических лиц, работа с которыми теперь будет нести для организаций риск вторичных санкций. Среди них оказался и «ВТБ Казахстан». До этого министерство неоднократно предупреждало о рисках работы с филиалами и дочерними организациями российских финансовых компаний.

Власти России считают санкции западных стран незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что ограничения сохранятся надолго. Вместе с тем он отмечал, что Россия уже смогла заместить часть западной продукции аналогами собственного производства или товарами из «дружественных стран».