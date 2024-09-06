В Казахстане почти в 300 раз сократились внебиржевые операции с юанем

После июльского всплеска операции с валютой на межбанке в Казахстане существенно сократились, следует из статистики регулятора. Наиболее сильный откат зафиксирован в парах тенге с китайскими юанями и с евро

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Общий объем покупок юаня за тенге на внебиржевом рынке Казахстана в августе составил 13 млн юаней против 3,9 млрд юаней месяцем ранее, следует из статистики Национального банка Казахстана. Также существенно сократились внебиржевые операции с евро.

По данным Нацбанка Казахстана, в августе 2024 года общий объем (покупки плюс продажи) межбанковских операций с юанем составил 29,2 млн юаней. Из них 13 млн юаней пришлось на покупки, 16,2 млн юаней — на продажи. Операции по покупке юаней проходили только между банками-резидентами, операции по продаже частично проходили и с банками-нерезидентами — на сумму 3,2 млн юаней. В июле обороты в паре юань/тенге на внебиржевом рынке были гораздо больше: общий объем достигал 7,8 млрд юаней, покупки составляли половину этой суммы.

По сравнению с июлем существенно сократились и операции с евро. Так, по итогам августа объем покупок европейской валюты за тенге составил €22,5 млн, объем продаж — €20,6 млн. Примерно половина объема всех операций проходила с участием банков-нерезидентов, следует из представленной нацбанком статистики. В июле объем покупок евро достигал €1,72 млрд, объем продаж — €1,69 млрд. Но большая часть операций проходила с банками-резидентами.

Объемы торгов другими валютами за месяц изменились менее значительно. На покупки и продажи долларов на внебирже в августе пришлось примерно по $9 млрд. Около 78% от денежного объема операций проходило с банками-нерезидентами. В июле покупки долларов составляли почти $10 млрд, продажи — $9 млрд. Доля операций с банками-нерезидентами также составляла почти 80%.

Покупки рублей за тенге на внебирже в Казахстане в августе составили 14,7 млрд руб. против 19 млрд руб. месяцем ранее. Месячные продажи достигли 12,2 млрд руб. против 6,3 млрд руб. в июле. Большая часть операций с рублем на внебирже проводится с банками-нерезидентами, следует из статистики Нацбанка Казахстана.

Существенный всплеск внебиржевых объемов торгов валютой в Казахстане был зафиксирован по итогам июля. Это случилось на фоне введения санкций США в отношении Московской биржи и входящих в ее контур Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, что привело к остановке в России биржевых торгов долларом, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги юанем при этом продолжаются. Опрошенные РБК эксперты не исключали, что резкий рост объемов операций на внебирже в Казахстане связан с тем, что в эту юрисдикцию перешла часть конверсионных операций российского бизнеса, который раньше мог торговать валютой на Мосбирже.