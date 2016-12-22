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Минфин отменил размещение госбумаг из-за обвала на рынке госдолга
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Минфин отменил размещение госбумаг из-за обвала на рынке госдолга
Финансы, 15:14
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Минфин отменил размещение госбумаг из-за обвала на рынке госдолга
Аукцион по размещению облигаций федерального займа не состоится в третий раз за месяц. Минфин объяснил решение «неблагоприятной рыночной конъюнктурой»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минфин вновь отменил аукцион по размещению на рынке облигаций федерального займа, запланированный на 12 сентября. Ведомство в объявлении объяснило это решение неблагоприятной конъюнктурой.

«Минфин России информирует о непроведении 12 сентября 2018 года аукционов по размещению ОФЗ в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой», — говорится в сообщении на сайте Минфина.

Проведение аукциона ОФЗ срывается в третий раз за месяц. Минфин отказывался от размещения гособлигаций 22 августа в связи с высоким ростом волатильности на финансовых рынках. «После стабилизации ситуации на долговом рынке Минфин России возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе», — говорилось в сообщении ведомства.

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После недельного перерыва 29 августа Минфин разместил 13,22 млрд руб. ОФЗ при плане в 15 млрд руб. — то есть почти 90% от плана. Однако аукцион 5 сентября Минфин был вынужден признать несостоявшимся, вновь объяснив это «резко возросшей волатильностью на финансовом рынке».

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 6 сентября объяснил ситуацию на рынке ОФЗ изменениями структуры спроса на российские государственные облигации. «Очень важно понимать, что за последние шесть-двенадцать месяцев у нас рынок государственных облигаций кардинально изменился с точки зрения структуры спроса. Если год назад иностранные инвесторы выкупали значительный объем нормы размещений, то сейчас все новые размещения плюс то сокращение позиций, которое идет иностранными инвесторами, активно выкупают российские банки», — пояснял министр.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Минфин , госдолг
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