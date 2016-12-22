Минфину удалось занять на аукционе почти 90% от запланированного

Минфин смог 29 августа разместить 13,22 млрд руб. ОФЗ из запланированных 15 млрд руб. Аукцион по размещению госдолга проводился после недельного перерыва, связанного с волатильностью на финансовых рынках

Фото: Олег Яковлев / РБК

Минфин объявил результаты размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) с погашением 15 декабря 2021 года: из запланированных 15 млрд руб. удалось разместить 13,219 млрд руб. (88%).

При этом объем спроса на госбумаги составил 24,955 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,25% годовых.

Итоги размещения ОФЗ можно считать успешными, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, особенно учитывая тот факт, что всего неделю назад финансовое ведомство вообще решило воздержаться от выхода на рынок. Нерезиденты среди покупателей бумаг если и присутствуют, то в достаточно ограниченном количестве: на их интерес к российскому долгу по-прежнему влияет фактор ожидания санкций, считает эксперт.

Минфин вернулся к проведению аукционов по размещению ОФЗ после недельного перерыва: 22 августа аукцион был отменен из-за резкого роста волатильности на финансовых рынках в ожидании новых санкций США. Перед этим рынок российского госдолга достигал минимумов по цене и максимумов по доходности с 2016 года. Последний перед перерывом аукцион Минфин проводил 15 августа — тогда из запланированных 10 млрд руб. разместить удалось 5,85 млрд руб. при спросе 20,1 млрд руб.

По плану в третьем квартале министерство должно было разместить ОФЗ на 450 млрд руб. по номинальной стоимости, из них 160 млрд руб. — облигаций со сроком погашения до пяти лет, 180 млрд руб. — облигаций со сроком погашения от пяти до десяти лет, 110 млрд руб. — облигаций с погашением свыше десяти лет.