ЦБ допустил структурный дефицит ликвидности из-за цифрового рубля

После внедрения цифрового рубля ЦБ может стать чистым кредитором российских банков. Это существенное изменение баланса операций участников рынка с ЦБ, но угрозы в этом нет, подчеркивает регулятор

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Появление цифрового рубля и ожидаемый переток средств клиентов с банковских счетов в новую форму денег может привести российский банковский сектор в состояние структурного дефицита ликвидности, говорится в проекте «Основных направлений денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025–2026 годов», который опубликовал Центробанк (.pdf). Речь идет о ситуации, когда долг кредитных организаций перед Банком России больше, чем объем средств, размещенных ими на корсчетах и депозитах в ЦБ.

«Это говорит только о том, что Банк России, предоставляя банкам ликвидность в необходимом объеме, из нетто-заемщика банковского сектора по операциям денежно-кредитной политики может стать нетто-кредитором», — отмечается в докладе. Регулятор называет ситуацию структурного дефицита ликвидности нормальной и приводит в пример состояние сектора в 2012–2016 годах.

По данным ЦБ на 11 августа, размер структурного профицита ликвидности российского банковского сектора составляет 800 млрд руб. Это разница между средствами коммерческих банков на счетах и депозитах в ЦБ (2,52 трлн руб.) и требованиями самого регулятора к участникам рынка по операциям РЕПО, кредитам или иным инструментам предоставления ликвидности (1,37 трлн руб.).

В начале этого года величина структурного профицита ликвидности достигала 4–4,5 трлн руб., с апреля показатель в отдельные периоды опускался ниже 1 трлн руб. Российские банки уже находились в ситуации структурного дефицита ликвидности. Например, на пике кризиса весной прошлого года их обязательства перед ЦБ в отдельные дни превышали 9,6 трлн руб., а структурный дефицит составлял более 7 трлн руб. Аналогичный рост чистого долга банков перед регулятором, хоть и в гораздо меньшем объеме, возникал и раньше без каких-либо кризисных явлений.

«Банк России располагает широким набором инструментов по предоставлению ликвидности, что позволит поддержать устойчивость банковского сектора. Как показал опыт 2022 года, когда в кратчайшие сроки Банк России предоставил банкам рекордный объем средств, операционная процедура регулятора позволяет поддержать банки даже в условиях резкого перехода из состояния профицита ликвидности к ее дефициту и компенсировать в полном объеме отток ликвидности, в том числе в случае перетока средств с банковских счетов клиентов на счета цифрового рубля», — говорится в материалах ЦБ.

Банк России считает риск формирования структурного дефицита ликвидности из-за введения цифрового рубля незначительным.

Цифровой рубль станет третьей формой денег в России вместе с наличными и безналичными денежными средствами. Выпускать его будет Банк России в виде цифрового кода, крипторубли будут храниться на платформе регулятора, а не на счетах в коммерческих банках. Тестирование цифрового рубля начнется 15 августа, на первом этапе в нем примут участие всего 600 клиентов-физлиц. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.

Что еще о влиянии цифрового рубля на банки говорит ЦБ

Введение цифрового рубля не поменяет структуру банковской системы России, уверен регулятор: участники рынка по-прежнему будут выдавать кредиты, привлекать депозиты и проводить большую часть платежей в экономике. При этом переток средств с банковских счетов и депозитов в цифровой рубль повлияет на объемы ликвидности в банках и может повысить их потребность в заимствованиях у ЦБ. Однако регулятор считает, что такой отток не будет существенным: пилотирование технологии растянуто по времени, объем конвертации в новую форму денег ограничивается лимитом в 300 тыс. руб. в месяц и, в отличие от денег на депозитах, на остатки в цифровых рублях не будут начисляться проценты.

ЦБ считает, что внедрение цифрового рубля не создаст рисков финансовой стабильности. Банки, по мнению регулятора, успеют адаптироваться к перетоку клиентских средств в новую форму. Банк России также не опасается масштабного перевода денег в крипторубли из-за «бегства в качество» по аналогии со снятием наличных с банковских счетов и депозитов в периоды неопределенности.

«Наблюдавшиеся в последние годы внешние шоки не сопровождались устойчивым «бегством в качество», а происходившие эпизоды роста объема наличных денег в обращении (2020, 2022 годы) не были продиктованы снижением доверия населения и организаций к банкам», — подчеркивает ЦБ.

Согласно статистике регулятора, на 1 июля 2023 года россияне держали на счетах и депозитах в кредитных организациях 39,28 трлн руб., из которых около 10% приходится на иностранную валюту. На ту же отчетную дату объем наличных денег на руках у россиян оценивался в 22,11 трлн руб., примерно треть этой суммы — иностранная валюта.