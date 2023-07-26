Иностранцы с видом на жительство в России смогут разморозить активы

Иностранцы, получившие российский ВНЖ, смогут «разблокировать» деньги на счетах «С», а также продать российские ценные бумаги, сообщили в ЦБ. Этот механизм вряд ли будет использоваться для обхода контрсанкций, говорят эксперты

Центральный Банк России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Иностранцы с российским видом на жительством (ВНЖ) могут свободно продавать купленные в России ценные бумаги и не пользоваться для получения выплат по ним специальными счетами типа «С», сообщили РБК в Банке России.

В чем суть позиции ЦБ

ЦБ ссылается на указ президента № 95 от 5 марта 2022 года, который ввел особый порядок исполнения обязательств перед нерезидентами. Согласно этому документу, все выплаты (платежи по займам и кредитам, выплаты купонов, дивидендов и погашений по ценным бумагам) в адрес иностранных граждан должны перечисляться в рублях на счета типа «С», но деньги с них нельзя выводить без разрешения правкомиссии. Их можно использовать лишь для обязательных платежей (штрафы, налоги, комиссии за ведение счета), покупки ОФЗ на первичных торгах, перевода на другие счета типа «С».

Как разъясняет Банк России, выплаты по ценным бумагам в адрес иностранных граждан, постоянно проживающих в России на основании вида на жительство, осуществляется без использования счетов типа «С». Исключение — случаи, предусмотренные пунктом 8 этого указа. В нем говорится, что счета «С» необходимо использовать, если иностранец переуступил свои требования резиденту или нерезиденту после 1 марта 2022 года.

Кроме того, в отношении иностранцев с российским ВНЖ не действует предписание, запрещающее российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. «Иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, не рассматриваются как недружественные нерезиденты для целей применения ограничений на совершение сделок с ценными бумагами», — уточнил представитель регулятора.

Дополнительные пояснения ЦБ, касающиеся сделок иностранцев с российским ВНЖ, опубликовала и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), РБК ознакомился с документом. Если иностранец предоставит документы о ВНЖ в России, учитывать его права на счетах типа «С» не понадобится, следует из письма за подписью и.о. директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Николая Печелиева.

Прекращение действия режима счета типа «С» означает, что иностранный гражданин с российским ВНЖ может свободно распоряжаться выплатами, полученными от российских эмитентов, в том числе переводить их за рубеж в рамках установленного Банком России лимита в $1 млн в месяц, говорят эксперты, опрошенные РБК.

Что меняют эти разъяснения

ЦБ разъяснял трактовку понятия «резидент» еще прошлой весной, но на практике участники финансового рынка часто консервативно толковали этот пункт и считали, что он работает только для иностранцев с российским гражданством, но не с ВНЖ, объясняет юрист Tomashevskaya & Partners Анна Горбачева.

По мнению старшего партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Антона Именнова, дополнительные разъяснения понадобились для тех случаев, когда лицо приобрело статус валютного резидента РФ уже после того, как в его отношении был открыт счет типа «С». «По-видимому, необходимость в этом уточнении возникла в связи с тем, что на практике при изменении валютного резидентства у лица возникали сложности в разблокировке денежных средств в отсутствие прямого указания ЦБ», — рассуждает эксперт.

Именнов обращает внимание, что речь идет только о валютных резидентах, а не о налоговых. Под последними понимаются физические лица, фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение года, для валютных резидентов какие-либо требования по нахождению на территории страны отсутствуют.

Если иностранное лицо с российским ВНЖ сейчас получает выплаты на счета типа «С», то теперь оно может попробовать использовать данное письмо как дополнительный аргумент для зачисления новых средств на обычные брокерские или банковские счета, а также перевода туда средств, ранее зачисленных на счет типа «С», говорит Горбачева.

При этом она предупреждает, что «разблокировать» все зачисленные на счета «С» может не получиться. Письмо в НАУФОР касается только выплат по кредитам, займам и финансовым инструментам (ценные бумаги и производные финансовые инструменты), отмечает Горбачева. Если на счет типа «С» были перечислены средства, например от продажи недвижимости, то ими нельзя будет свободно воспользоваться даже при наличии российского ВНЖ, допускает эксперт.

Деньги, «разблокированные» со счетов «С», могут быть использованы для вывода за рубеж, подтверждает Именнов. Но необходимо помнить о валютных ограничениях, установленных Банком России (не более $1 млн в месяц).

Есть ли риски злоупотреблений со стороны нерезидентов с российским ВНЖ

Как следует из разъяснений ЦБ, на счета типа «С» можно переводить средства с других таких счетов «С». То есть в теории иностранцы, не имеющие ВНЖ, могут попытаться вывести деньги через валютных резидентов с российским ВНЖ путем таких переводов. Но риски возникновения подобных злоупотреблений эксперты оценивают как незначительные.

«Не исключено, что нерезиденты могут попытаться использовать такую схему для вывода средств. Однако полагаем, что подобный вариант вряд ли будет иметь успех в реализации. Во-первых, вероятнее всего, банки будут проявлять особое внимание к подобным переводам и блокировать их, если усмотрят в них признаки обхода российских контрсанкций», — говорит Горбачева.

Во-вторых, получение российского ВНЖ — достаточно сложный процесс, к тому же этот статус может обернуться для иностранца еще большими ограничениями, продолжает эксперт. «Иностранное лицо, став российским валютным резидентом, будет обязано соблюдать все требования российского контрсанкционного регулирования, а также валютного законодательства. Такой статус может быть достаточно обременительным для иностранного лица, учитывая то, что иностранное государство, гражданином которого он является, также может требовать от него соблюдения своих санкций против российских лиц», — отмечает Горбачева. В связи с этим она считает, что получение ВНЖ ради вывода денег не станет повсеместной практикой.

Именнов отмечает, что риски возникновения механизмов по выводу денежных средств нельзя исключать. «Однако представляется, что с учетом наличия пристального внимания к подобным операциям такая схема — перевод между счетами с последующей разблокировкой одного из них и выводом денежных средств — может быть рассмотрена как подозрительная и вызвать вопросы со стороны уполномоченных лиц. В частности, они могут запросить предоставить основания для переводов между счетами типа «С». В случае выявления злоупотребления операции будут заблокированы», — заключает эксперт.