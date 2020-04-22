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Пандемия коронавируса ,  
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Fitch вдвое ухудшило прогноз падения ВВП мира из-за «небывалой рецессии»

Ни одна страна или регион не избежали опустошительных для экономики последствий глобальной пандемии, пояснили в Fitch
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Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз падения глобального ВВП в 2020 году до 3,9%, что вдвое ниже ранее прогнозируемых 1,9%. В сообщении агентства происходящее названо «беспрецедентной рецессией».

По словам главного экономиста Fitch Ratings, прогнозируемое падение будет вдвое серьезнее рецессии 2009 года и окажется самым сильным после Второй мировой войны. Столь резкий обвал в агентстве связывают с распространением по миру коронавирусной инфекции COVID-19.

«Ни одна страна или регион не избежали опустошительных для экономики последствий глобальной пандемии», — говорится в сообщении Fitch.

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По подсчетам агентства, прогнозируемый спад будет означать сокращение доходов мировой экономики на $2,8 трлн по сравнению с 2019 годом и на $4,5 трлн по сравнению с прогнозом, данным до начала пандемии.

Согласно обновленному прогнозу Fitch, ВВП России в 2020 году сократится на 3,3%, США — на 5,6%, Великобритании — на 6,3%, еврозоны — на 7%, а наиболее пострадавшей от COVID-19 Италии — на 8%.

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«В связи с сокращением рабочих мест в экстремальных масштабах и сильным давлением на предприятия малого и среднего бизнеса, путь к нормальной жизни после кризиса, скорее всего, будет медленным. Наши прогнозы показывают, что ВВП США и еврозоны останутся ниже довирусного уровня (четвертого квартала 2019 года) в течение всего 2021 года», — говорится в сообщении Fitch.

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Фото: Chiang Ying-ying / AP

В Fitch отмечают, что в странах с развивающейся экономикой воздействие карантина и других ограничительных мер будет усугублено падением мировых цен на сырьевые товары и отток капитала.

Восстановление мировых цен на нефть, по прогнозу Fitch, начнется во второй половине 2020 года после снятия введенных для борьбы с COVID-19 ограничений. В Fitch полагают, что снятие ограничений на национальном уровне крупнейшие экономики мира начнут через восемь-девять недель.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Fitch, рецессия
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