Fitch вдвое ухудшило прогноз падения ВВП мира из-за «небывалой рецессии»

Ни одна страна или регион не избежали опустошительных для экономики последствий глобальной пандемии, пояснили в Fitch

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз падения глобального ВВП в 2020 году до 3,9%, что вдвое ниже ранее прогнозируемых 1,9%. В сообщении агентства происходящее названо «беспрецедентной рецессией».

По словам главного экономиста Fitch Ratings, прогнозируемое падение будет вдвое серьезнее рецессии 2009 года и окажется самым сильным после Второй мировой войны. Столь резкий обвал в агентстве связывают с распространением по миру коронавирусной инфекции COVID-19.

«Ни одна страна или регион не избежали опустошительных для экономики последствий глобальной пандемии», — говорится в сообщении Fitch.

По подсчетам агентства, прогнозируемый спад будет означать сокращение доходов мировой экономики на $2,8 трлн по сравнению с 2019 годом и на $4,5 трлн по сравнению с прогнозом, данным до начала пандемии.