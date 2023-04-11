Лишь четверть выведенных россиянами средств вернулась на брокерские счета

В первом полугодии 2022 года отток средств с брокерских счетов достиг почти 1 трлн руб., следует из статистики ЦБ. Затем россияне стали возвращать на них деньги, но к концу года вернули лишь 24% из того, что вывели

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Из почти 1 трлн руб., который физические лица вывели с брокерских счетов в 2022 году, обратно вернулось только 242 млрд руб., следует из статистики, приведенной в «Обзоре российского финансового сектора и финансовых инструментов» от Банка России.

За первый и второй кварталы прошлого года чистый отток (приток средств минус вывод) средств розничных инвесторов с брокерских счетов составил 819 млрд и 180 млрд руб. соответственно. В третьем и четвертом кварталах средства на брокерских счетах начали расти: в июле—сентябре приток средств инвесторов составил 118 млрд руб., а в октябре—декабре — 124 млрд руб. Таким образом, к концу года на брокерские счета вернулось чуть больше 24% выведенных средств.

При этом счета в доверительном управлении по итогам 2022 года вышли в плюс: совокупный приток средств на них по итогам года составил 103 млрд руб. В течение года объем привлеченных средств по таким счетам практически всегда был в плюсе, кроме третьего квартала — тогда отток составил 2 млрд руб.

До 2022 года на рынке наблюдалась обратная ситуация — приток средств по брокерским счетам существенно превышал приток по счетам в доверительном управлении. Так, по итогам 2021 года физлица завели на брокерские счета 2,14 трлн руб., а на счета на доверительном управлении — 179 млрд руб.

Смене тактики инвесторов могли способствовать «лучшие результаты профессиональных управляющих по сравнению с самостоятельными инвестициями, а также желание розничных инвесторов диверсифицировать свои вложения, в том числе за счет инструментов нефинансового рынка, которые предлагают стратегии коллективных инвестиций», говорится в обзоре ЦБ. Средняя доходность по счетам на доверительном управлении в 2022 году составила минус 8%, а по брокерским счетам — минус 26%, приводит данные регулятор.

Рост интереса розничных инвесторов к инструментам коллективных инвестиций может увеличиться в 2023 году, считают в ЦБ. Кроме более существенных убытков из-за самостоятельной торговли, этому будут способствовать ограничение инструментов инвестирования для неквалифицированных инвесторов (им запретили покупать бумаги эмитентов из «недружественных стран», но в такие бумаги можно вкладываться, приобретая паи в фондах) и расширение ассортимента продуктов в доверительном управлении (стали появляться краткосрочные стратегии, стратегии на дружественные активы).

Совокупная стоимость активов на брокерских счетах россиян составила 6 трлн руб. (минус 2,3 трлн по сравнению с 2021 годом). «К сокращению объема активов по итогам года привели вывод средств со счетов, отрицательная рыночная переоценка акций и заморозка активов», — ранее отмечали в ЦБ. Совокупная стоимость средств на счетах на доверительном управлении при этом осталась неизменной — 1,2 трлн руб.