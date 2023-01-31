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ЦБ допустил смягчение требований по активам для признания профинвестором

ЦБ: сумма активов для признания квалифицированным инвестором может составить менее ₽30 млн
ЦБ может смягчить требования к признанию квалифицированным инвестором по сумме активов. Летом он объявил, что для этого надо будет накопить 30 млн руб., но сейчас допускает, что, скорее всего, сумма будет ниже

Сумма имущественного ценза для признания инвестора квалифицированным может быть снижена с обсуждаемых сейчас 30 млн руб. Об этом сказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова в ходе конференции «Коммерсанта» «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы», передает корреспондент РБК.

«Служба по защите прав инвесторов у нас работает над этим вопросом. Да, концепция находится в проработке. И да, действительно, размер имущественного ценза, он находится в процессе обсуждения. Насколько я знаю, пока окончательно решения не принято. (…) Естественно, скорее всего, она (сумма. — РБК) будет снижаться», — сказала Шишлянникова.

«Имущественный ценз сейчас 6 млн руб, когда мы озвучивали концепцию, мы говорили про 30 млн руб. Сейчас мы обсуждаем с рынком, какой ценз будет правильным. Он будет выше 6 млн, но ниже 30 млн, возможно», — добавила она.

О возможном снижении будущего порога для признания «квалом» с 30 до 15–20 млн руб. в конце прошлого года написал «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

ЦБ решил резко повысить сумму активов, необходимую для признания «квалом», прошлым летом — сейчас она составляет 6 млн руб. При этом учитываться для соответствующих расчетов будут только ликвидные активы, а именно деньги, ликвидные ценные бумаги, а также требования к банку выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла и активы, поступившие на счет по сделке РЕПО.

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Инвесторы, которым удалось стать квалифицированными благодаря большому объему активов (другой вариант получения статуса — прохождение теста), «не до конца понимают, что произошло» на фондовом рынке, подчеркивал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута: «За последние полгода мы получили массу жалоб от квалифицированных инвесторов, которые говорят, что они фактически не осознавали свою квалификацию, и это один из значимых сигналов, на основании которого сформулированы данные предложения».

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