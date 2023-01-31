ЦБ допустил смягчение требований по активам для признания профинвестором
Сумма имущественного ценза для признания инвестора квалифицированным может быть снижена с обсуждаемых сейчас 30 млн руб. Об этом сказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова в ходе конференции «Коммерсанта» «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы», передает корреспондент РБК.
«Служба по защите прав инвесторов у нас работает над этим вопросом. Да, концепция находится в проработке. И да, действительно, размер имущественного ценза, он находится в процессе обсуждения. Насколько я знаю, пока окончательно решения не принято. (…) Естественно, скорее всего, она (сумма. — РБК) будет снижаться», — сказала Шишлянникова.
«Имущественный ценз сейчас 6 млн руб, когда мы озвучивали концепцию, мы говорили про 30 млн руб. Сейчас мы обсуждаем с рынком, какой ценз будет правильным. Он будет выше 6 млн, но ниже 30 млн, возможно», — добавила она.
О возможном снижении будущего порога для признания «квалом» с 30 до 15–20 млн руб. в конце прошлого года написал «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
ЦБ решил резко повысить сумму активов, необходимую для признания «квалом», прошлым летом — сейчас она составляет 6 млн руб. При этом учитываться для соответствующих расчетов будут только ликвидные активы, а именно деньги, ликвидные ценные бумаги, а также требования к банку выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла и активы, поступившие на счет по сделке РЕПО.
Инвесторы, которым удалось стать квалифицированными благодаря большому объему активов (другой вариант получения статуса — прохождение теста), «не до конца понимают, что произошло» на фондовом рынке, подчеркивал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута: «За последние полгода мы получили массу жалоб от квалифицированных инвесторов, которые говорят, что они фактически не осознавали свою квалификацию, и это один из значимых сигналов, на основании которого сформулированы данные предложения».