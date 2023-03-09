Средний размер брокерского счета россиянина за год снизился в два раза

ЦБ: средний размер средств на брокерском счете в 2022 году снизился с 409 до 205 тыс. руб.

Средний размер брокерского счета сократился до 205 тыс. руб. К этому привели отрицательная рыночная переоценка активов и вывод средств со счетов крупнейших брокеров

Фото: Андрей Любимов / РБК

Средний размер счета российского розничного инвестора за 2022 год сократился в два раза — с 409 до 205 тыс. руб., указал Банк России в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг».

«К сокращению объема активов по итогам года привели вывод средств со счетов, отрицательная рыночная переоценка акций и заморозка активов. Взносы на брокерские счета физических лиц с мая по декабрь превышали выводы средств со счетов, однако этот приток оказался меньше оттока активов со счетов крупнейших брокеров, попавших под санкции, в марте — апреле. Отрицательная переоценка некоторых категорий активов, например российских акций, была лишь частично компенсирована притоком новых средств в эти инструменты. Средства от погашения облигаций иностранных эмитентов в большинстве случаев оставались замороженными в депозитариях недружественных стран и не поступали на счета российских инвесторов», — говорится в документе.

По оценке ЦБ, совокупная стоимость активов российский розничных инвесторов по итогам прошлого года составила 6 трлн руб., что на 28% меньше, чем в 2021 году. Из этой суммы около 5,3 трлн руб. пришлось на ценные бумаги, а 600 млрд руб. — на денежные средства в рублях и иностранной валюте.

Также регулятор указывает на рост доли инвесторов с пустыми счетами — с 63% до 66%. Увеличилась и доля клиентов с активами до 10 тыс. руб. — с 20 до 21%. Без учета нулевых и минимальных счетов средний показатель также показал существенное снижение — 1,3 млн руб. по итогам 2022-го против 2,2 млн годом ранее.

Сразу на 64% увеличилась доля квалифицированных инвесторов — до 556 тыс., указано в обзоре. По данным ЦБ, чаще всего статус «квала» инвесторы получали за счет имущественного ценза в 6 млн руб. В 2022 году регулятор анонсировал ужесточение требований к получению статуса профинвесторов, а для «неквалов» ввел дополнительное ограничение в виде запрета на покупку бумаг эмитентов из недружественных стран.

Какие активы покупали российские инвесторы

Доля иностранных активов на брокерских счетах россиян снизилась с 46 до 31% из-за «роста неопределенности, геополитических рисков и введения инфраструктурных ограничений», говорится в обзоре Банка России. Доля снижалась за счет продаж иностранных акций на доступных площадках, погашения облигаций и вывода валюты со счетов, объясняется в документе. «При этом значительная часть иностранных бумаг и средств от их погашения остается замороженной из-за действий депозитариев недружественных стран», — констатируют в ЦБ.

Доля акций российских резидентов выросла с 21 до 28%, несмотря на общее снижение индекса Мосбиржи по итогам года почти на 40%. «Это связано как с ростом вложений на фоне интереса физлиц к акциям крупных компаний, так и с изменением структуры собственности отдельных эмитентов на фоне санкционных ограничений», — говорится в обзоре регулятора.

Доля российских облигаций выросла с 25 до 30%. В начале года, когда Банк России после обвала рынков и резкого ослабления рубля повысил ключевую ставку до рекордных 20%, эта категория активов не пользовалась спросом у инвесторов, но концу года объем облигаций в портфелях стал расти. «В четвертом квартале состоялись массовый перевод ОФЗ из иностранной инфраструктуры и размещения замещающих облигаций, которые привели к росту объема вложений», — указано в обзоре. Кроме этого, в конце года на рынок облигаций вернулся Минфин, и розничные инвесторы принимали участие в его аукционах, следует из документа.

Также в 2022 году на фоне роста неопределенности розничные инвесторы стали выбирать облигации с более коротким сроком погашения. «Доля корпоративных облигаций со сроком погашения до одного года увеличилась с 18 до 26%, а со сроком погашения менее пяти лет — с 72 до 84%. В целом средневзвешенный срок до погашения/оферты портфеля снизился с 4,1 до 2,9 года», — приводит данные ЦБ.

Тренд на сокращение времени получения дохода коснулся и стратегий доверительного управления (ДУ). «В сегменте ДУ происходил как отток клиентов из массовых долгосрочных стратегий, ориентированных на российские облигации, так и приток клиентов в краткосрочные стратегии, инвестирующие в инструменты денежного рынка», — говорится в обзоре.

Также розничные инвесторы активно покупали валюту. В условиях ограничений на операции с валютами недружественных стран в отношении крупнейших банков присутствие физлиц на рынке выросло, так в декабре 2022 года их доля в общем обороте достигла 28% (против 11% в декабре 2021-го).

«Розничные инвесторы выступали одними из основных покупателей валютной выручки экспортеров на биржевом рынке, а также выполняли арбитражные функции между валютными парами, способствуя выравниванию кросс-курсов доллара США, евро и юаня на российском рынке», — указано в обзоре. За год население купило валюты на 1,06 трлн руб., отмечают в ЦБ, но остатки на счетах уменьшились, так как эта валюта по большей части переводилась за рубеж. Кроме долларов и евро физлица покупали юани (138 млрд руб.), гонконгские доллары (14 млрд руб.), белорусские рубли (10 млрд. руб.) и золото (7 млрд руб.).