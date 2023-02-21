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Индийский регулятор допустил к биржевым торгам первую компанию из России

Совет по ценным бумагам Индии допустил УК «Альфа-Капитал» к биржевой торговле в стране. Пока это единственная компания из России с таким разрешением. На первом этапе порог входа для инвестиций в индийские бумаги превысит ₽1 млн
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Совет по ценным бумагам и биржам Индии 13 февраля зарегистрировал УК «Альфа-Капитал» в качестве иностранного портфельного инвестора, следует из данных на сайте совета. Как сообщили РБК в российской компании, такой статус позволит «Альфу-Капиталу» самостоятельно проводить сделки в интересах клиентов на обеих фондовых биржах Индии — Бомбейской (BSE) и Национальной (NSE). Пока это единственная компания из России, допущенная к торгам на индийских биржах.

В рамках процесса по получению лицензии «Альфа-Капитал» заключит соглашение с индийским провайдером Orbis Financial Corporation (обслуживает иностранных и местных инвесторов) по предоставлению депозитарных услуг, рассказали в компании.

Расчеты на биржах Индии будут вестись в рупиях. Но инвестировать и получать доход клиенты компании будут в рублях, рассказала РБК генеральный директор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева. «Конвертация будет проходить за пределами российской инфраструктуры, через наших контрагентов. То есть выводить из России мы будем рубли и возвращать тоже рубли. Никаких трансграничных переводов в рупиях не будет, потому что это сложная процедура», — объяснила она.

По словам Кривошеевой, инвестиции в бумаги, торгующиеся на индийских биржах, будут доступны квалифицированным инвесторам в рамках управляемой стратегии. Минимальный порог входа — 1 млн руб. «Затем будем формировать стратегии для розничных клиентов — возможно, стандартные стратегии, возможно, открытые паевые инвестиционные фонды. Но это скорее следующий этап. Соответственно, постепенно будет уменьшен и минимальный порог инвестиций», — рассчитывает гендиректор «Альфа-Капитала».

Сейчас инвестировать в индийские бумаги в России можно через ETF, торгующиеся на СПБ Бирже, — iShares MSCI India и WisdomTree India Earnings Fund. Также на площадке представлены депозитарные расписки на акции индийской фармацевтической компании Dr. Reddy’s Laboratories и местного банка ICICI Bank. В будущем на СПБ Бирже могут появиться акции компаний из Индии, говорил гендиректор площадки Роман Горюнов. Но конкретных сроков получения доступа к ним он не называл.

Весной 2022 года брокер «Финам» анонсировал прямой доступ на индийский рынок. Эта площадка в числе десяти новых юрисдикций должна была стать доступна российским инвесторам до конца прошлого года, говорил президент — председатель правления компании Владислав Кочетков. Позднее руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов в комментарии РБК уточнял, что площадки могут стать доступны в первом полугодии 2023 года: «Сейчас решаются технические моменты, связанные с предоставлением торгового доступа к этим площадкам».

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