Три банка из США проверили клиентов на предмет отмывания денег из России

Крупнейшие американские банки Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание денег из России, об этом руководители финансовых организаций рассказали на слушаниях в конгрессе, пишет Financial Times.
Так, исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что проверки не выявили подозрительной активности на счетах их клиентов. В то время как Майкл Корбат заявил, что не может комментировать текущее расследование.
С вопросом о сомнительных операциях к главам банков обратилась председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Она напомнила о сообщениях про то, что через немецкий Deutsche Bank из России выводили незаконные средства «преступники, клептократы и союзники Путина».
По некоторым данным американские банки также предоставляют услуги физическим и юридическим лицам, которые могут участвовать в сомнительных сделках, сказала Уотерс.