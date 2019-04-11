Три банка из США проверили клиентов на предмет отмывания денег из России

Три банка из США проверили клиентов на предмет отмывания денег из России

Речь идет о Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup. Глава последнего заявил, что не может комментировать текущее расследование

Майкл Корбат (слева) (Фото: Patrick Semansky / AP)

Крупнейшие американские банки Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание денег из России, об этом руководители финансовых организаций рассказали на слушаниях в конгрессе, пишет Financial Times.

Так, исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что проверки не выявили подозрительной активности на счетах их клиентов. В то время как Майкл Корбат заявил, что не может комментировать текущее расследование.

С вопросом о сомнительных операциях к главам банков обратилась председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Она напомнила о сообщениях про то, что через немецкий Deutsche Bank из России выводили незаконные средства «преступники, клептократы и союзники Путина».

По некоторым данным американские банки также предоставляют услуги физическим и юридическим лицам, которые могут участвовать в сомнительных сделках, сказала Уотерс.