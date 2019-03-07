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Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
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Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки»
По словам бизнесмена, в 1990-е годы действовали «законы джунглей», но «Тройка Диалог» отказалась им следовать. В расследовании OCCRP «смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое»
Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян. Его обращение опубликовано на сайте фонда IDeA (Варданян — один из его учредителей).

Варданян заявил, что компания за весь период своего существования «делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности». Компанию основали в начале 1990-х годов, «когда инвестиционно-банковской индустрии не существовало, да и вся страна находилась в ситуации стартапа», а в России жили по «законам джунглей» — но компания отказалась так действовать, отмечает бизнесмен.

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«Тройка» с ее мультинациональной и мультикультурной средой служила мостом между Россией и миром, приводила зарубежных инвесторов в страну и давала российским компаниям возможность выйти на мировые финансовые рынки», — подчеркнул Варданян. В расследовании же OCCRP смешалось «круглое и зеленое», считает он.

Фонд IDeA с офисом в Ереване основан Варданяном и предпринимателем Вероникой Зонабенд. Он создан для содействия социальному предпринимательству и помощи некоммерческим проектам в социально-экономической сфере. Свою миссию фонд описывает так: «изменить будущее армянского мира».

OCCRP пришел к заключению, что «Тройка Диалог» создала финансовую схему с участием офшоров, через которую выводились деньги из России. По данным авторов расследования, через схему, которая действовала до 2004 года, прошло​ как минимум $4,6 млрд. При этом в адрес Варданяна, который возглавлял «Тройку Диалог» до 2012 года, OCCRP не выдвигает обвинений. В материалах также отмечается, что описанные схемы для России 1990-х и 2000-х годов были в порядке вещей, однако в некоторых случаях речь идет именно о незаконных операциях, полагают расследователи.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: «Тройка», Рубен Варданян
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