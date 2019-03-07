Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки»

Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян. Его обращение опубликовано на сайте фонда IDeA (Варданян — один из его учредителей).
Варданян заявил, что компания за весь период своего существования «делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности». Компанию основали в начале 1990-х годов, «когда инвестиционно-банковской индустрии не существовало, да и вся страна находилась в ситуации стартапа», а в России жили по «законам джунглей» — но компания отказалась так действовать, отмечает бизнесмен.
«Тройка» с ее мультинациональной и мультикультурной средой служила мостом между Россией и миром, приводила зарубежных инвесторов в страну и давала российским компаниям возможность выйти на мировые финансовые рынки», — подчеркнул Варданян. В расследовании же OCCRP смешалось «круглое и зеленое», считает он.
Фонд IDeA с офисом в Ереване основан Варданяном и предпринимателем Вероникой Зонабенд. Он создан для содействия социальному предпринимательству и помощи некоммерческим проектам в социально-экономической сфере. Свою миссию фонд описывает так: «изменить будущее армянского мира».