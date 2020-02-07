Набиуллина спрогнозировала дальнейшее снижение ипотечных ставок

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Ставки по ипотеке достигли исторического минимума, но при этом ожидается их дальнейшее снижение. Об этом заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент РБК.

«Ставки по ипотеке достигли исторического минимума — 9%, на наш взгляд, это еще не предел и будет дальнейшее уменьшение ипотечных ставок», — сообщила она.

По словам Набиуллиной, на снижение ставок кредитования влияет снижение инфляции и ставки ЦБ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин 5 февраля заявил, что, несмотря на то, что ипотечные ставки в России находятся на историческом минимуме, стоимость жилищных кредитов все равно остается завышенной. Согласно нацпроекту к 2024 году ставка должна снизиться до 8% годовых.

Значения 9% ставка по ипотеке достигла в декабре 2019 года. В ноябре она составляла 9,19%, а в октябре — 9,4%.